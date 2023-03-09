В условиях жесткой конкуренции. На Сахалине завершились чемпионат, первенство и Кубок России по горнолыжному спорту

На крутых склонах

Состязания проходили с 3 по 8 марта на трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Соревнования собрали более 100 спортсменов, представляющих 16 регионов России. Горнолыжники состязались в слаломе, параллельном слаломе и слаломе-гиганте, сообщила пресс-служба сахалинского министерства спорта.

По результатам финального дня первенства в дисциплине «слалом-гигант» среди девушек самый высокий результат в сахалинской команде у Анны Шуховой. Спортсменка заняла шестое место.

У женщин в слаломе-гиганте лучший результат среди сахалинских горнолыжниц показала Рината Абдулкаюмова (шестое место). На девятом – Софья Крохина.

В первенстве России среди юниоров сахалинец Никита Ким – пятый, Павел Быков – седьмой.

На этапе Кубка России у мужчин в топ-10 заехали три островных спортсмена. Юрий Другов – шестой, Дмитрий Пышкин – восьмой, Александр Михайлов – девятый.

В слаломе-гиганте у мужчин лучший результат среди сахалинцев показал Леонид Трясов (девятое место). Александр Кудрявцев – на десятом.

Выше всех похвал

В Красноярске на открытом финале межрегиональных соревнований по лыжным гонкам проекта «На лыжи» среди юношей и девушек младшего и среднего возраста выше всяких похвал выступила воспитанница южно-сахалинской спортшколы олимпийского резерва Дарья Будникова (тренеры Галина Кулакова и Ирина Улитина). Островитянка среди девушек 13 – 14 лет на дистанции три километра свободным стилем не оставила своим соперницам ни малейшего шанса, заняв первое место. Еще одна сахалинка Софья Кулыгина заняла самое обидное четвертое место. Пятый результат показала Виолетта Щербакова. Светозара Улитина заняла седьмое место. Всего на старт гонки вышло 26 лыжниц.

Бросок на медаль

В Хабаровске состоялось первенство ДФО по дзюдо. Участвовали 150 спортсменов в возрасте до 15 лет из семи регионов.

Сахалинские дзюдоисты в условиях жесткой конкуренции (победители в каждой весовой категории получали путевки на первенство России) завоевали восемь медалей.

Победителем стал Алексей Сон (весовая категория до 60 кг). Серебряные призеры – Алсу Максютова (до 52 кг) и Нуриэль Бердикулов (до 50 кг). На третью ступень пьедестала почета поднялись Вадим Прокопьев (до 38 кг), Максим Пивоварчик (до 46 кг), Софья Лысикова (до 44 кг), Карина Кожевникова (до 48 кг), Вероника Макеева (до 63 кг).

Алексей Сон тренируется в спортшколе олимпийского резерва по греко-римской борьбе, а все остальные медалисты – воспитанники спортшколы самбо и дзюдо.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.