В условиях жесткой конкуренции. Островные горнолыжники заняли второе место в командном зачете Кубка России

На финише сезона

В Кировске состоялись заключительные старты российского горнолыжного сезона 2022 – 2023 года. Были определены победители и призеры финала Кубка страны в слаломе.

В женском слаломе в топ-10 пробились две островные горнолыжницы. Софья Крохина – на четвертом месте, а Анна Шухова разделила девятое, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

В общем зачете слалома по итогам Кубка страны второй стала представительница Сахалинской области Софья Крохина.

У мужчин пятое место занял сахалинец Юрий Другов.

В командном зачете по итогам сезона за первое место до последнего боролись Москва и Сахалин. Столичные спортсмены с разницей в 86 очков заняли первое место, сахалинцы – вторые. Третье место – у Московской области.

В первенстве России в слаломе среди юниорок бронзовым призером стала островная горнолыжница Дарина Иохвидович.

На заключительном этапе Кубка России у мужчин лучший результат среди островитян у Юрия Другова – шестое место. Артем Кашинцев – на восьмом, Роман Зверян – на девятом, Александр Кудрявцев – на десятом.

В юниорском первенстве России золотую медаль завоевал сахалинец Роман Зверян.

Женщины оспаривали титул чемпионки России. По сумме двух трасс третье место заняла островная горнолыжница Рината Абдулкаюмова.

Бронзовая лыжня

Сахалинская спортсменка Анна Кожинова стала обладательницей бронзовой медали первенства России по лыжным гонкам в Апатитах (Мурманская область).

Островная лыжница выступала в масс-старте на дистанции 30 км свободным стилем в возрастной категории 19 – 20 лет. Вместе с ней за награды боролись еще 40 спортсменок из 19 регионов страны.

За шесть секунд до окончания поединка

В Казани прошли всероссийские соревнования по карате «Кубок АК БАРС». Турнир собрал более двух тысяч спорт­сменов – представителей 49 субъектов России, а также каратистов из Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь, Таджикистана и Узбекистана.

Сахалинец Кирилл Сек выступал в категории «юниоры 16 – 17 лет, 55 кг». До выхода в финал спортсмен провел три успешных поединка с представителями Пензы, Карачаево-Черкессии и Беларуси. В двух из них победу островитянин получил в результате судейского голосования (хантей) – соперники набрали одинаковое количество баллов.

В финале Кирилл встретился с представителем Тюменской области Владиславом Смольниковым и выиграл бой досрочно – за шесть секунд до его окончания.

В прошлом году в Казани Кирилл Сек также добился золотого результата.

Путевка на первенство страны

В Хабаровске прошло первенство ДФО по боксу среди юниоров 17 – 18 лет. На ринг вышли все сильнейшие спортсмены этой возрастной группы из всех регионов Дальнего Востока.

Сахалинскую область представляли пять боксеров. В условиях жесткой конкуренции наши мастера кожаной перчатки сумели завоевать три медали.

В весовой категории до 67 кг второе место занял один из самых перспективных сахалинских боксеров Данияр Агаев.

Воспитанник «Боксерского клуба «Бриллиант» (тренеры Иннокентий Потапов и Александр Манойленко) стал обладателем путевки на юниорское первенство страны, которое пройдет в Тверской области с 11 по 21 мая.

Бронзовыми призерами стали Максим Бондарев (весовая категория до 54 кг, спортшкола «Кристалл», тренер Александр Якушев) и Адам Аюбов (до 80 кг, спортшкола г. Макарова, тренер Степан Попов).

Мяч над сеткой

В Омске финишировал полуфинал первенства России по волейболу среди девушек до 14 лет. Волейболистки 2010 – 2011 г. р. оспаривали право заказать билеты на финал турнира.

Команда спортшколы по волейболу из Южно-Сахалинска проиграла две встречи, но три победы в остальных принесли ей третьей место.

Бронзовыми медалями полуфинала первенства России награждены Дарья Золотухина, Мария Ермакова, Виктория Ярославцева, Алиса Коверга, Диана Филипенко, Анастасия Филипьева, Алена Удина, Анастасия Скачкова, Мария Куренная и их тренер Марина Борисовна Захарова.

«Сахалин» оставил три очка в Ногинске

15 апреля сыгран третий тур первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3б). «Сахалин» играл в Ногинске против местного «Знамени».

История соперничества «Сахалина» и «Знамени» насчитывает четыре матча. В сезоне 2020 – 2021 года в Южно-Сахалинске была зафиксирована ничья (0:0), а в Ногинске «Знамя» выиграло (1:0) благодаря голу Романа Павлюченко. 10 апреля 2022 года «Знамя» победило на своем поле (2:0), а 14 мая в Южно-Сахалинске была ничья (1:1).

Как видим, пока островные футболисты ни разу не победили «Знамя». К сожалению, эта безвыигрышная серия продолжилась. Хозяева большую часть матча владели инициативой, что в итоге позволило им забить два гола.

Главный тренер гостей Олег Кокарев произвел несколько замен в попытках усилить игру своей команды. Но, увы, это был не день «Сахалина».

«Знамя» уверенно оборонялось, не забывая покусывать гостей в опасных контр­атаках, и довело матч до заслуженной победы – 2:0.

– К сожалению, у нас сегодня получилась не лучшая игра. В чем причина, пока не знаю. Будем разбираться. Обидно, но идем дальше, – сказал наставник «Сахалина» Олег Кокарев.

Старты надежд

Островные легкоатлеты успешно выступили на межрегиональных соревнованиях «Старты надежд» в Хабаровске. В состязаниях приняли участие 359 спортсменов из 8 регионов. Сборную команду Сахалинской области представляли спортсмены из Корсакова, Холмска, Поронайска, села Малокурильского и областного центра. На первом этапе турнира среди девушек и юношей до 14 и 16 лет спортсмены сахалинской сборной взяли 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В возрастной группе до 14 лет первое место на дистанции 60 м заняла Виктория Толкачева из Южно-Сахалинска (тренер К. А. Крымский). Артур Кохан из областного центра также стал победителем на дистанции 60 м и взял золото в толкании ядра (тренер Н. В. Шапкина). Дмитрий Марков из Южно-Сахалинска выиграл в забеге на 300 м и стал вторым на дистанции 60 м (тренер О. Ю. Попов).

Максим Ха из Корсакова завоевал «серебро» в беге на 300 м и пришел вторым на дистанции 600 м (тренеры С. А. Долгов, Н. В. Елохина). Дарья Стяжкина из Южно-Сахалинска заняла третье место в беге на 60 м (тренер П. В. Петрова). Максим Плакидов и Вероника Груздо из Корсакова взяли бронзовые медали в беге на 600 м (тренеры С. А. Долгов и Е. В. Елохина). Зарина Исхакова из села Малокурильского заняла третье место в толкании ядра (тренер И. А. Семенов).

В эстафетном беге 4х200м лидерами стали две сборные Сахалинской области. В команду девушек вошли Дарья Стяжкина, Елизавета Иваченко, Вероника Груздо и Алина Волкова. В юношескую сборную вошли Дмитрий Марков, Максим Ха, Максим Плакидов и Артур Кохан.

В возрастной группе до 16 лет Алиса Митрофанова из Южно-Сахалинска заняла первое место в беге на 300 м и второе место в беге на 60 м (тренер К. А. Крымский). Кристина Лещина из областного центра стала серебряным призером в беге на 300 м и бронзовым в беге на 60 м (тренер К. А. Крымский).

Егор Повлятенко из Корсакова занял второе место в беге на 300 м (тренеры С. А. Долгов и Е. В. Елохина). Алексей Шубин завоевал два «серебра» – на дистанциях 600 м и 1000 м (тренеры С. В. Рехмонен и М. Н. Рехмонен). По одной серебряной медали в толкании ядра взяли Артем Вяткин и Анна Рыжкова из Малокурильского (тренер И. А. Семенов). Илья Халин из Южно-Сахалинска в забеге на 300 м занял третье место (тренер П. В. Петрова).

Сборные команды Сахалинской области также стали победителями в эстафетном беге 4х200м. За команду девушек выступали Алиса Митрофанова, Кристина Лещина, Варвара Мухортова и Таисия Демьянова, за юношескую – Максим Туренко, Илья Халин, Егор Повлятенко, Дамир Манаков.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.