В «Уюн парке» возводится долгожданный объект — современный детский сад

В новом жилом комплексе «Уюн парк» приступили к строительству современного детского сада. Новый объект обеспечит места для дошколят и облегчит жизнь молодым семьям района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детский сад рассчитан на 290 мест и сможет принять детей разных возрастов. Он станет первым дошкольным учреждением в этом районе. В здании разместятся 12 групп для детей разных возрастов, каждая получит свою изолированную «ячейку» с отдельным входом, просторной раздевалкой, комнатами для игр и сна, буфетной зоной и туалетными комнатами. В новом детском саду оборудуют медицинский кабинет, современные игровые зоны, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и прачечную. Планируется благоустроить большую территорию с газонами и площадками для прогулок и занятия спортом. Объект будет полностью приспособлен для нужд маломобильных граждан.

— Мы посетили «Уюн парк» и побывали на стройке детского сада. Запуск этого объекта планируется в 2027 году. Жители не раз обращались ко мне с самыми разными вопросами: от благоустройства территории до недостатка освещения на улицах и нехватки мест в детских садах. Это естественные трудности для нового микрорайона, когда его только начинают обживать. Все жалобы, которые поступают, подтверждаются, и сейчас мы делаем вс¸ необходимое, чтобы исправить ситуацию, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – В целом район развивается хорошо и достаточно быстро, но строительство садика сейчас особенно важно. Только после этого микрорайон станет по-настоящему комфортным для семей с детьми.

Строительные работы ведутся активно – подготовлены фундаментные плиты, вед¸тся армирование стен, ид¸т монтаж опалубки. До августа планируется завершить коробку здания, после чего начнутся работы по наружным сетям, установке окон и системе отопления — его обещают запустить до конца года. Затем начн¸тся отделка помещений и благоустройство территории.

– Продолжаем активно развивать социальную инфраструктуру в районах нашего города, особенно в новых, куда переезжают молодые семьи. Такие объекты держим на постоянном контроле. Стройка детского сада идет по графику, сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. – Кроме того, подключаемся к решению и других вопросов жителей. Например, в части благоустройства и освещения. Здесь уже работает придомовое освещение первой очереди домов, работы по подключению остальных корпусов вместе с застройщиком планируем завершить до середины апреля, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жителей.

Вопрос появления сада жители поднимали не раз, дошкольное учреждение необходимо развивающемуся микрорайону.

Как отмечают жители, сейчас им приходится отвозить детей в центр города, что не очень удобно и занимает много времени. Именно поэтому решение о строительстве детского сада в жилом комплексе вызвало большой интерес и поддержку среди горожан.

Алексей Васянин выбрал этот район именно из-за уединенной атмосферы и мест для прогулок. Он отметил, что сейчас инфраструктуры для семей не хватает.

— Мне ближе тишина и спокойствие, нет городской суеты. Здесь можно прогуляться по тропе здоровья к водопаду Уюн, подняться по тропинкам на гору Пушкинскую или пик Чехова, – говорит он. – Сейчас здесь очень тихо и уютно, но без детского сада жить с детьми сложно. Мы все ждем, когда появится полноценная инфраструктура.

Губернатор также поддержал и еще одну просьбу местных жителей – обустроить дорожку, которая соединяет дома с магазином и остановкой общественного транспорта. Чтобы у жителей была возможность безопасно и удобно передвигаться по району.