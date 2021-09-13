В восточном стиле. В Южно-Сахалинске открылся сквер «Ариран»

Новое общественное пространство воссоздано рядом с Корейским культурным центром. Сквер украшают беседка в виде пагоды, выполненная по всем канонам корейской архитектуры, пешеходные дорожки. В будущем здесь поставят скамейки, посадят цветущие кустарники, разобьют газоны.
Инициатором создания сквера, названного в честь самой известной корейской песни, выступили Ассамблея народов Сахалинской области и общественная организация «Сахалинские корейцы».
Это красивое место будет служить новой эффектной фотозоной.
Музыкальным подарком для гостей церемонии открытия сквера стало выступление корейских барабанщиков детской школы искусств «Этнос».
Ольга КУКЛИНА.