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В выборную компанию губернатора Сахалинской области вступили четыре кандидата

Избирательная комиссия Сахалинской области зарегистрировала четырех кандидатов на должность губернатора Сахалинской области:

  • Веденеева Романа Сергеевича, выдвинутого Региональным отделением в Сахалинской области ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
  • Лимаренко Валерия Игоревича, губернатора Сахалинской области, выдвинутого Сахалинским региональным отделением Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;
  • Полицинского Вадима Александровича, выдвинутого региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Сахалинской области;
  • Ашихмина Павла Георгиевича, выдвинутого САХАЛИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Голосование за кандидатов назначено на 8 сентября.

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