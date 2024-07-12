В выборную компанию губернатора Сахалинской области вступили четыре кандидата

Избирательная комиссия Сахалинской области зарегистрировала четырех кандидатов на должность губернатора Сахалинской области:
- Веденеева Романа Сергеевича, выдвинутого Региональным отделением в Сахалинской области ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
- Лимаренко Валерия Игоревича, губернатора Сахалинской области, выдвинутого Сахалинским региональным отделением Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”;
- Полицинского Вадима Александровича, выдвинутого региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Сахалинской области;
- Ашихмина Павла Георгиевича, выдвинутого САХАЛИНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Голосование за кандидатов назначено на 8 сентября.