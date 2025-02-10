В выставочном зале Союза художников России открылась 1-я выставка пленэрной живописи

Это выставка этюдов. Своеобразная форма зарисовок настроения художников.

Работая на природе, на пленэре, художники записывают своё настроение на небольшие холсты, картон, бумагу. Это их «консервы», «записная книжка». Чтобы «включить запись» уже дома, то настроение, мысли, любовь, восхищение, спокойствие, разочарование, надежду. Когда оказываешься не на улице, а дома – в мастерской. Пленэр напоминает, дает воздух, возвращает запахи и чувства, настроение.

Скажу очень субъективно крамольную мысль – мне не очень интересно смотреть на полотна Репина в «Третьяковке» – «Торжественное заседание Государственного совета» или Иванова «Явление Христа народу». Но вот эскизы, намётки, поиск – всегда привлекают. Репин чуть ли не малярной кистью лица в эскизах набрасывал. Вот этот его поиск смотреть интересно.

На выставке сразу попал на эскизы Александра Бурыки. Ничего себе! Если вначале сразу задохнулся от удара под дых его гуашью «Скоро зима», то потом он просто добил меня маслом этюдов «Замело», «Пороги». Давно не видел таких широких мазков в этюдах.

Замечательно!

Ольга Нигулимова. Воздушные акварели очень знакомых мне сопок Невельска. Включились запахи. А это редко бывает. Она сумела.

Олег Папузин. Он Мастер. Ему всё равно. Всегда было и есть. У него какая-то то ли спорная, то ли нормальная позиция Художника. Он никому ничего не должен! Он никому ничего не доказывает, принципиально. Только себе. Для нас, его почитателей, это нормально. Его «Забытый сторож», «Дорога на Куюс» – намёк, что он очень хорош. Его эскизы пахнут воздухом. Невельском. Морской капустой. Всем, что он консервирует в своих этюдах.

Надежда Троегубова – она вся сахалинская. Даже когда записывает себе в записную книжку этюды про её родную Сибирь, Байкал. Её самовыражение, то яркое и нереальное, какое-то рериховское, похожее на спокойствие и вечность, может поменяться на взрыв. Цвета, звуков, запаха. Импонирует её очень профессиональное самовыражение! В её этюдах есть какая-то печаль. Но печаль её светла.

В эскизе «Сарайчики» я почувствовал запах невельского посёлка Казакевичи. Там также пахли сараи, деревья, тропинки после дождя, крыльцо и масляная краска на картинах художественной мастерской.

Надежда Белых – её эскиз «Дачник» лучше не переписывать. Он самодостаточен. У него уже есть настроение. Запах. Это тот случай, когда эскиз уже интересен изначально.

Хорошие цвета эскизов Де Сон Ена, размашистость Олега Носырева. Замечательная идея! И, видимо, неожиданная даже для самих художников. Ведь из 25 членов Союза художников в выставке приняли участие только 13.

Это прекрасная идея выставлять эскизы. На готовые полотна нет времени. Так и зачем? Эскизы, зарисовки, записи в блокноте, чтоб не забыть. Они бывают интереснее. Как фото, когда герои не стоят, замерев перед фотографом, а выхвачены в движении, в порыве, эмоционально. Ждём следующую выставку!

Сергей КАЩЕЕВ.