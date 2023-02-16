В январе клиенты Сахалинэнергосбыта заключили соглашения о реструктуризации долга на 952 тыс. рублей

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» в январе 2023 года заключил с частными клиентами компании 42 соглашения о поэтапной выплате долга на общую сумму 952 тыс. рублей. С каждым был составлен индивидуальный график погашения задолженности при условии обязательных расчетов за текущее потребление электроэнергии.

В прошлом году «Сахалинэнергосбыт» заключил со своими клиентами более тысячи таких соглашений на общую сумму свыше 26 млн рублей. Среди обязательных условий – внесение первого взноса, соблюдение графика, а также своевременная плата за текущее потребление электроэнергии в полном объеме. Заключить соглашение о реструктуризации задолженности можно обратившись в местный офис филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

В соответствии с законодательством гражданам, чья задолженность превысила два норматива потребления, может быть ограничена подача электроэнергии. Однако ввод ограничений – крайняя мера, к которой энергетики прибегают в том случае, когда остальные способы воздействия на неплательщика исчерпаны. Тем, кто не имеет возможности единовременно рассчитаться с накопленными долгами, предлагают погасить их в рассрочку.

При нарушении клиентом согласованного графика платежей «Сахалинэнергосбыт» в судебном порядке решает вопрос о принудительном взыскании задолженности. В таком случае помимо долга и пени за просрочку платежей потребитель понесет дополнительные траты в виде судебных издержек.

«Сахалинэнергосбыт» напоминает: потребленные ресурсы необходимо оплачивать в полном объеме до 25 числа каждого месяца. О сроках и способах оплаты можно узнать на сайте ПАО «ДЭК».