В Японии с Токио начался сезон цветения сакуры. Обычно наиболее распространенный сорт расцветает к концу марта, но в этом году первые бутоны появились на две недели раньше. В каждом крупном городе есть своя сакура-эталон, по которой определяют начало цветения — для официального объявления Главного метеорологического управления должно распуститься 5-6 бутонов.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА