В Японии с Токио начался сезон цветения сакуры. Обычно наиболее распространенный сорт расцветает к концу марта, но в этом году первые бутоны появились на две недели раньше. В каждом крупном городе есть своя сакура-эталон, по которой определяют начало цветения — для официального объявления Главного метеорологического управления должно распуститься 5-6 бутонов.
Регистрация завершается 15 марта 2023 года на сайте: https://муравьевамурский-2030.рф/
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На крутых склонах
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