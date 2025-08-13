В Южно-Курильске обнаружили неразорвавшиеся снаряды времён Второй мировой войны

Всего в районе горячего источника «Чайка» работники пожарно-спасательной службы обнаружили 13 августа четыре несдетонировавших боеприпаса времён Великой отечественной войны.

Сообщение о первом обнаруженном неразорвавшемся снаряде в районе горячего источника «Чайка» поступило на диспетчерский пульт Южно-Курильского пожарно-спасательного отряда 12 августа в 10.12. В 11.14 пожарные прибыли на место происшествия и приступили к разведке местности.

Через три минуты снаряд был обнаружен, после чего работники пожарно-спасательной службы оцепили опасный участок.

При дополнительном осмотре местности было найдено ещё три несдетонировавших снаряда.

Прибывшие на место происшествия полицейские и сапёры Министерства обороны РФ взяли ситуацию под свой контроль.

Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Пожарно-спасательной службы Сахалинской области.