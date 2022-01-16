В Южно-Курильском районе зарегистрировано опасное волнение моря

16 января в 13 часов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Центра цунами Сахалинского УГМС поступила информация, о том что при съеме информации с мареографа (прибор для непрерывной записи колебаний уровня моря), расположенного на острове Шикотан в с. Малокурильское, установлено что в период с 2 часов ночи до 8 утра к побережью подходил пакет волн высотой 120-130 сантиметров. А в период с 8 утра до 11 часов зафиксирован пакет волн высотой 60-70 сантиметров.

В настоящее время проводится осмотр береговой полосы и портовых сооружений на предмет возможных разрушений. Обстановка находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 15 января Центр цунами Сахалинского УГМС сообщал о возможном подходе к Курильским островам водного вала высотой не более 20 см. Информация о возможном явлении передана администрации морских портов Сахалина и капитанам судов находящихся в акватории Курильских островов.