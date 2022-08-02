В Южно-Сахалинске 2 августа отметили День ВДВ – Воздушно-десантных войск

На площади Славы там состоялся митинг, на который пришло много наших земляков в голубых беретах – самом узнаваемом атрибуте десантников. Второе августа для каждого из них, служившего в ВДВ, особо отмечен в календаре, ведь эта дата обозначена как день образования нашей «крылатой пехоты».

Поздравить виновников торжества пришли представители власти всех уровней, военнослужащие, ветераны и горожане. Они почтили память погибших в военных конфликтах бойцов возле скульптуры скорбящей матери и возложили к ней гирлянду цветов как символ памяти об ушедших воинах и их доблести.

Ветераны воздушно-десантных войск делились своими воспоминаниями и напутствовали молодежь военно-спортивного клуба «Десантник». Воспитанники этой патриотической организации по праву считаются преемниками действующих бойцов «крылатой пехоты». Бывшие военнослужащие напомнили молодежи что в любое время неизменным остается девиз десантников: «Никто, кроме нас!»

Владимир ПАВЛОВ.

Справка

Воздушно-десантные войска появились в нашей стране в 1930 году – тогда 2 августа прошли первые учения, где на парашютах десантировалось малое подразделение.