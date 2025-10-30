В Южно-Сахалинске 31 октября завершают работу сезонные дачные автобусные маршруты

Движение по маршрутам № 106 (ТПУ «Привокзальный» – Новодеревенское), № 108 (ТПУ «Привокзальный» – СНТ «Строитель») и № 109 (ТПУ «Привокзальный» – СНТ «Тимирязевское») будет восстановлено в следующем году.