В Южно-Сахалинске активизируется работа по расчистке и ремонту подвалов жилых домов

Убрать всё лишнее.

В этом году работа по приведению в порядок подвалов была значительно усилена — объём запланированных мероприятий увеличился на 80%. Основная задача заключается в повышении пожарной безопасности, улучшении санитарного состояния и обеспечении свободного доступа к инженерным сетям для их своевременного и профессионального обслуживания.

Перед началом ремонтных работ из подвалов обязательно вывозится хлам. Управляющие компании ежегодно обследуют подвальные помещения, составляют график уборки и заблаговременно информируют жителей о необходимости вынести личные вещи. Специалисты подробно разъясняют порядок проведения работ и обращают особое внимание на то, что хранение горюче-смазочных материалов, резины и бытового мусора категорически запрещено.

– Сначала управляющие компании выявляют захламлённые подвалы, уведомляют жильцов и дают время на вынос имущества. Если вещи не убраны в срок, сотрудники выносят их самостоятельно. Ценные предметы актируются, о них размещаются объявления. Бесхозный мусор и опасные материалы утилизируются, – пояснил директор управляющей компании Антон Гринь.

Загромождённые подвалы многоквартирных домов представляют серьёзную опасность для жильцов. Скопление мусора и горючих материалов увеличивает риск возникновения пожара, особенно при неисправной электропроводке. Барьеры из хлама затрудняют доступ к инженерным коммуникациям, что может привести к задержкам при устранении аварийных ситуаций и усугубить последствия протечек или других технических проблем.

– Кроме того, беспорядок в подвалах способствует распространению грызунов и насекомых, создавая угрозу санитарному состоянию всего дома. Именно поэтому расчистке подвалов уделяется особое внимание, – предупреждает референт отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска Екатерина Марванюк.

Масштабная программа по приведению в порядок подвалов инициирована губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Проект также получил полную поддержку мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, который возглавляет местное отделение партии «Единая Россия». Создание комфортной городской среды полностью соответствует целям партийного проекта «Единой России» по формированию современной и безопасной среды проживания для жителей города.

Елена СИТНОВА.

В планах администрации Южно-Сахалинска

В 2025 году привести в порядок подвалы в 160 многоквартирных домах: капитальный ремонт запланирован в 12 подвалах, ещё 14 — силами Фонда капитального ремонта. В 110 подвалах уже проведён или запланирован текущий ремонт, в 24 домах заменят наружные сети.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Елена Литейкина отметила, что программа рассчитана на три года, темпы будут увеличиваться, чтобы охватить максимальное количество подвалов, требующих ремонта.

 

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