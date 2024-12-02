В Южно-Сахалинске Альтернативный выезд из города позволит разгрузить другие магистрали

– В перспективе нескольких лет мы хотим продлить улицу Горького до Охотской трассы. Таким образом, у нас появится дублёр проспекта Мира и альтернативный выезд из города. Это даст возможность разгрузить транспортные потоки по основным улицам, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

А сейчас на участке от Больничной до улицы Зимы работы идут полным ходом. Задействовано 34 человека и 22 единицы техники. Здесь уже выкорчевали деревья и пересадили краснокнижные растения. Устроили площадки под мостовой переход.

В следующем году здесь должны уложить 2,1 км асфальтобетона.

Большая часть автодороги будет иметь четыре полосы, а ближе к улице Зима – перейдет в двухполосную. Также на участке предусмотрен четырёхполосный мост.

– Сейчас ведутся в основном земляные работы, выемка насыпи. Также занимаемся устройством водоотводных труб и подпорной стены из габионов. Приступили к строительству моста на 40 сваях. Планируем закончить их в январе и весь мост – в марте. По графику сдача дороги запланирована на сентябрь следующего года, – доложил руководитель проекта филиала Дальневосточный ООО «РСК» Евгений Мартыченко.

– Укладывайтесь в сроки! У вас уже были отставания от графика. Какие меры приняли, чтобы устранить мои замечания, прозвучавшие во время прошлой инспекции? – спросил Валерий Лимаренко, прибывший на объект.

Представитель компании-подрядчика сообщил, что на объект дополнительно привлекли рабочих и технику. В проект внесли корректировки, связанные с водосточно-дренажной сетью. К концу этого месяца придут колодцы, которые позволят развернуть работы по всей протяжённости дороги.

– Замечания были именно к организации работ на объекте. По компетенциям и финансированию вопросов нет. Сейчас подрядчик набрал хороший темп и если будет идти в том же духе, то дорогу сдадут вовремя, – прокомментировал заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев.

– Продление улицы Горького – важный проект для областного центра. Несмотря на некоторое замедление, дата окончания работ на объекте остаётся неизменной. С появлением дополнительной техники и людей подрядчик обещал нагнать сроки и выполнить недостающие объёмы этого года, – уточнил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

При строительстве участка будут учтены все современные требования. На объекте обустроят тротуары, установят систему освещения, предусмотрят водоотведение и озеленение, сообщила пресс-служба регионального правительства.

За счёт средств областного бюджета планируется построить ещё один участок протяжённостью 7,7 км на трассе Южно-Сахалинск – Корсаков.

Ирина НОВИКОВА.