В Южно-Сахалинске дали старт строительству кампуса СахалинTech

Торжественная церемония прошла на строительной площадке, расположенной у пересечения улиц Комсомольской и Компроспекта в Южно-Сахалинске.

В ней приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Валерий Лимаренко, представители регионального правительства и конечно, сахалинского студенчества.

Было сказано немало добрых слов и пожеланий. В завершение церемонии в основание одной из свай шпунтового ограждения будущего фундамента поместили капсулу с обращением к молодежи будущего. Копия такой капсулы отправилась на хранение в музей СахГУ.

Спикеры отметили внимание губернатора Валерия Лимаренко к проблемам высшего образования и науки в островном регионе.

Во время пресс-подхода на вопрос журналиста «Советского Сахалина» — какое в вашем представлении будущее у региона — Валерий Лимаренко ответил: «Светлое, яркое и интересное!»

А министр Валерий Фальков сформулировал ответ так:

«Раз на Сахалине будет кампус мирового уровня, значит, нужно добиваться, чтобы здесь работали ученые мирового уровня и мировая наука, за этим будущее!»