В Южно-Сахалинске День рождения Пушкина праздновали все вместе

Началось все днем 6 июня у литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Стихи и отрывки прозы читали студенты, школьники, просто все желающие. Часто повторяя любимые произведения. Но это было даже интересно. Тем более, что зрители, искренно и празднично читали любимые строчки вместе с выступающими.

Интересно было то, как люди разного возраста по своему расставляют акценты в знакомых строчках, какие слова стараются выделить.

Работники литературно-художественного музея сумели найти костюмы пушкинской эпохи, они были украшением праздника.

Удивило и число выступающих. Влюбленных в творчество поэта было очень много.

А ближе к вечеру этого же дня праздник продолжился на крыльце областной универсальной научной библиотеки. Здесь стихи Пушкина чередовались со стихами сахалинских авторов. И качество поэзии очень удивило автора этого материала. Как удивило еще и то, как замечательно просто можно ВМЕСТЕ праздновать день рождения нашего великого поэта.

Кирилл Сергеев.