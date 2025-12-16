В Южно-Сахалинске для детворы организована насыщенная «дедморозовская» программа

В южно-сахалинской резиденции Деда Мороза, которая, как известно, размещается в павильоне «Теремок» городского парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, — горячая пора. Нескончаемая череда разнообразных мероприятий напрямую связана с главным новогодним волшебником.

Как рассказали в администрации парка, завершился прием детских писем, адресованных Деду Морозу. Письма по давно устоявшейся традиции детвора пишет, начиная с 18 ноября, когда празднуется день рождения новогоднего волшебника. В «Теремке» установлено два больших красиво оформленных почтовых ящика. Один прямо у входных ворот.

В минувшую пятницу часть писем уже направилась адресату. И не просто «на деревню дедушке», а по всем известному адресу – в город Великий Устюг Вологодской области, на родину Деда Мороза.

Но всё самое интересное только начинается! Со дня на день в «Теремке» группы юных посетителей отправятся в мир приключений, встретятся не только с Дедом Морозом, но и с его внучкой Снегурочкой, колоритными Подружками-Хлопушками, Часовичком Морозовичем, сахалинскими медвежатами Тымкой и Поронаем. А Мастерицы проведут необыкновенные мастер-классы по росписи деревянных фигурок.

Путешествие обещает быть содержательным и колоритным: участникам предстоит преодолеть оригинально оформленный лабиринт в поисках главного новогоднего волшебника. В трапезной можно будет попить с ним ароматный чай с сушками, а уже после в тронном зале встретиться с Дедом Морозом, так сказать, официально, при всем параде, поговорить с ним, прочитать стихотворение и сфотографироваться на память.

17 – 19 декабря в этих событиях поучаствуют дети с ограниченными возможностями по здоровью, а 20 – 21 декабря остальные юные горожане.

Да, и конечно же «ДедМоробус»! Эта необыкновенно оформленная чудо-техника впервые в этом сезоне отправилась в путь по Южно-Сахалинску в минувшую субботу. На каждой остановке Деды Морозы поздравляли горожан и гостей города с наступающим Новым годом, исполняли песни, соответствующие празднику. Маршрут такой: новогодний «ДедМоробус» отправился от администрации городского парка, затем по пути следования побывал в разных местах города и финишировал у «Чехов-Центра».

В прошлом году ДедМоробус задействовали для проведения быстро ставшей популярной экскурсии «Огни ночного города», которую организовали совместными усилиями парк культуры и отдыха и городской департамент культуры и туризма. Проект оказался очень удачным и вызвал массу положительных откликов.

Главное событие состоится 31 декабря в 18 часов на концертной площадке, разместившейся на месте бывшего картодрома. Здесь пройдёт большая праздничная программа «Дорога в новогоднее чудо»!

Владимир СЛАВИН.

Фото и видео Ярослава Сафонова.