В Южно-Сахалинске футбольная команда «Сахалин» сыграла со счетом 1:1  с «Квантом» из Обнинска

В матче девятого тура первенства России по футболу дивизиона Б группы 3 «Сахалин» принимал «Квант» (Обнинск). 90 минут игры завершились мирным исходом 1:1.

Дебют встречи был за гостями. Они не только не позволяли островитянам переходить на свою половину поля, но и смогли навязать свой рисунок игры. Более того, уже на исходе пятой минуты матча смогли реализовать свое преимущество. Быстрая атака по правому краю, скидка мяча в центр штрафной площади «Сахалина», где один оказался защитник «Кванта» Владислав Никитин. До ворот было не более девяти метров и промахнутсья с этой дистанции было на много сложнее, чем отправить мяч в сетку. Голкипер Русла Юнусов был бессилен спасти команду 0:1.

Быстрый гол не охладил пыл гостей. В обороне они действовали внимательно и самоотверженно, впереди старались закрепить свой успех. Пару неприятных моментов создали, однако, объективности ради надо признать, в целом игра в атаке у обнинцев не клеилась.

Постепенно стартовый натиск гостей ослаб, и уже «Сахалин» стал плести паутину своих атак на половине «Кванта». Островитяне подолгу контролировали мяч, но реальных опасных моментов у ворот соперника создать не удавалось. У «Сахалина», как и во многих весенних матчах, не шла игра в атаке, но островитяне смогли поразить ворота соперника прямо перед перерывом. Многоходовая быстрая атака по правому краю, мяч в штрафной оказывается у Евгения Матрахова, и он хлестким ударов заставил капитулировать вратаря гостей Виталия Яковлева 1:1.

Болельщики на трибунах в этот момент подумали: «Ну вот сейчас начнется…». До конца тайма оставалось пять минут. Ничего не началось. Защита «Кванта» продолжала играть надежно, разобрав наше нападение по винтикам.

После перерыва островная дружина с первых минут взяла мяч под свой контроль и стала искать дыры в обороне обнинцев. Однако гости продолжали играть на последнем рубеже довольно надежно, не позволяя хозяевам создать хотя бы полументы для взятия ворот, и постепенно игра пошла на встречных курсах, где «Сахалин» долгое время был более заряжен и агрессивен.

И все же второй тайм получился малосмотрибельным. Какие-то отдельные футбольные вспышки, в основном-борьба, повреждения и паузы.

«Квант», исходя из результата на табло, все устраивало. «Сахалин» старался из всех сил выгрысть победу. Высочайших оценок заслуживала оборонительная работа обеих команд, которая за счет грамотных перестроений и отличного движения не просто лишила нападающих пространства, а перекрывала кислород сопернику. За самыми опасными игроками нападения установили «особый контроль».

Ближе к окончанию матча главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов включил авральный режим. Поле покинули Александр Иванов, Кирилл Могель, Валерий Альшанский. В игру вступили Глеб Бизин, Георгий Журавлев, Владислав Мягков. И вот тут произошло непредвиденное. Владислав Мягков, не отыграв и трех минут получил травму и с помощью врачей вынужден был покинуть поле. Оставшись в меньшинстве, островитяне не смогли организовать не только навал на ворота соперника в последние минуты матча, но провести хотя бы одну опасную атаку.

Травма нашего полузащитника поставила Юрия Дроздова перед игрой десятого тура в очень сложное положение. В лазарете находятся полузащитники Вячеслав Новиков, Георгий Сопроматов. На тренировке получил травму капитан команды Андрей Сорокин. И к этой тройке добавился Владислав Мягков.

Сможет ли команда выстоять в предстоящем матче против «Строгино»? Ответ на этот вопрос мы получим в пятницу, 7 июня. Начало встречи на южно-сахалинском стадионе «Спартак» в 18:00.

В восьми встречах наш будущий соперник одержал три победы, пять раз покинул поле побежденным и занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице. В девятом туре «Строгино» в Туле переиграла «Арсенал-2» со счетом 1:0.

С командой из Строгино «Сахалин» встречался на первенстве России пять раз. На счету островитян две виктории и три поражения. В ворота соперника наши парни забили пять мячей, в свои пропустили девять.

Игорь Карпук.

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