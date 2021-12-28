В Южно-Сахалинске готовят к открытию бесплатные ледовые катки

Площадки для активного зимнего отдыха расположены как в центре, так и в селах и планировочных районах городского округа.

На всех объектах завершаются работы по формированию ледового покрытия. Каток, расположенный на территории ярмарочной площадки возле «Дома торговли», уже ждет посетителей. В ближайшие дни здесь оборудуют пункт проката коньков. Взять спортивный инвентарь в аренду можно будет и на двух других крупных ледовых площадках – традиционно зонами массового катания станут объекты на стадионе «Медик», а также каток по адресу: Железнодорожная, 179.

Как сообщила директор департамента по дела молодежи и спорта Елена Завязкина, зимой большим спросом у детей и взрослых пользуются и небольшие катки. До 31 декабря они также откроются для всех любителей активного отдыха. Всего на территории города будут действовать 19 бесплатных муниципальных катков:

ул. Железнодорожная, 179/1 (с 11.00 до 23.00);

(с 11.00 до 23.00); ул. Железнодорожная, 91 (с 10.00 до 20.00);

(с 10.00 до 20.00); ул. Авиационная 74б , 76б (с 10.00 до 20.00);

, 76б (с 10.00 до 20.00); ул. Украинская, 119 (с 10.00 до 20.00);

(с 10.00 до 20.00); ул. Украинская, 22 (с 10.00 до 20.00);

(с 10.00 до 20.00); ул. Вокзальная, 7 (с 10.00 до 20.00);

(с 10.00 до 20.00); Ново-Александровск, ул. 30-я Победы, 7 (с 10.00 до 20.00);

Синегорск, ул. Горная, 1А (с 10.00 до 20.00);

(с 10.00 до 20.00); Березняки, ул. Крайняя, 8А (с 10.00 до 20.00);

(с 10.00 до 20.00); Октябрьское, ул. Южная, 22 , 24 (с 10.00 до 20.00);

, 24 (с 10.00 до 20.00); Дальнее, ул. 1-я Московская , (с 10.00 до 20.00);

, (с 10.00 до 20.00); Луговое, ул. Гайдука , севернее дома № 5 (с 10.00 до 20.00);

, севернее дома № 5 (с 10.00 до 20.00); Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральной и ул. Школьной (с 10.00 до 20.00);

пр. Мира, 284б (с 10.00 до 20.00);

(с 10.00 до 20.00); с. Ключи, ул. Советская, 22 ;

; Тихоокеанская, 14А;

пр. Мира, 106 , район «Дома торговли» (с 10.00 до 21.00);

, район «Дома торговли» (с 10.00 до 21.00); Ново-Александровск, ул. Науки, 6 (с 10.00 до 20.00);

(с 10.00 до 20.00); пр. Мира, 428A — стадион «Медик» (с 10.00 до 21.00).

Специалисты администрации города будут регулярно вести мониторинг состояния ледового покрытия муниципальных катков.

Добавим, что с 11 декабря ледовая площадка, работающая по принципу системы охлаждающих труб, действует на территории городского парка. Она расположена возле Генеральской аллеи с южной стороны. Там также можно

воспользоваться услугой проката коньков. Для удобства посетителей оборудована раздевалка. Подробную информацию о тарифах можно узнать на официальном сайте парка: https://sakhalin-park.ru/places/prokat-zimnego-sportivnogo-inventarya/. О сроках подготовки ледового покрытия на стадионе «Космос» в парке будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.