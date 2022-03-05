В Южно-Сахалинске готовят «парковки» для сугробов

Когда основная масса снега убрана с улиц, встает вопрос, как рационально распределить его на полигонах и компенсировать затраты на борьбу с ним.

Масштабы прошедшего над областным центром циклона хорошо познаются в сравнении. С начала зимы на снежные полигоны города вывезли 1 млн 600 тысяч кубометров осадков. А за весь 2020 год – 800 тысяч кубометров.

В этот раз две имеющиеся площадки в южной и северной частях не смогли вместить все «дары» небесной канцелярии. Поэтому задействовали место в Дальнем, на улице Гвардейской, и территорию бывшего золоотвала ТЭЦ-1, куда свозили отходы из котлов пока электростанция работала на угле.

Возможно, эти объекты кому-то представляются аналогом обычных свалок. На деле же все обстоит иначе, объяснила заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Анна Корнюшина.

Привезенный груз нельзя просто вывалить, его нужно разровнять бульдозером, залить водой из поливомоечной машины, а когда масса затвердеет, ссыпать на нее следующие партии. Работы на этих площадках хватает и в теплое время года: после таяния свезенного со всего города снега остается много мусора.

Старый золоотвал оказался очень кстати, поэтому его сейчас оформляют в постоянное пользование городских властей. Он мог быть включен в работу с первого дня стихии, но на оформление документов потребовалось время. А на действующих полигонах (официально их именуют площадками для временного складирования) тем временем скапливались очереди из самосвалов, что тормозило процесс.

Дабы разрулить ситуацию, занятые на борьбе со стихией подрядчики по согласованию с городской властью свозили снег с улиц на промежуточные площадки, чтобы увеличить оборот автотранспорта. Это дало свои результаты, проезжие части и тротуары освободили от завалов достаточно быстро, без промедления увезли с обочин собранные на них массы снега.

Не так быстро, как хотелось бы, расчищали дворы. Но вопрос с их освобождением и вывозом сугробов решился, пусть не очень оперативно. А вот жители частного сектора больше остальных испытывают на себе последствия стихии – в их кварталы пробиты проходы и проезды, до вывоза снега еще не дошло. Основная масса техники придет туда, когда уберет завалы с городских улиц. Дорожники сосредоточены сейчас на том, чтобы расширить тротуары и проезжие части, убрать сугробы на перекрестках, которые создают препятствия обзору для водителей и пешеходов.

На улицах пик борьбы с последствиями стихии пройден, теперь дело за грамотными управленческими решениями. В частности, надо проследить, чтобы с промежуточных площадок снег вывезли туда, где ему положено быть, иначе весной они затопят прилегающие территории. Мэрия предусмотрела 40 млн рублей субсидий управляющим компаниям для покрытия затрат на вывоз снежных масс со дворов, сейчас они начинают оформлять документы. Опыт прошлых лет говорит, что процесс этот может затянуться, и у коммунальщиков может образоваться дефицит средств на текущие работы.

Затраты на борьбу с сугробами легли также на плечи некоторых предпринимателей. Многим пришлось нанимать технику для расчистки и вывоза снега. По идее власти тоже могли бы помочь им с компенсацией таких непредвиденных затрат. По словам Анны Корнюшиной, механизма, подобного тому, что есть для управляющих компаний, в бюджете для них не предусмотрено. Однако есть другой, не менее эффективный: с частного бизнеса не берут плату за вывоз снега на полигоны. В других регионах такой льготы нет.

Антон САМОЙЛОВ.

Справка

27 января на расчистке улиц Южно-Сахалинска было задействовано более 60 рабочих и 115 единиц техники. Продолжались работы на улицах Ленина, Поповича, Хабаровской, Сахалинской, Физкультурной, Курильской, Деповской, Южно-Сахалинской. Была запланирована очистка пешеходных переходов (мосты) на всем протяжении улицы Ленина (от Федоровки до Украинской), улицы Сахалинской (от Комсомольской до «Слезы»), автобусных остановок на улицах Комсомольской, Зимы, Фархутдинова.

Расширение проезжей части и вывоз снега вели на улице Невельской (от Амурской до Чехова). Дорожники планировали вывезти снег с остановок и парковок на улицах Сахалинской, Физкультурной, Курильской, Железнодорожной, Компроспекте, проспекте Победы.