В Южно-Сахалинске к прибытию сноубордистов-паралимпийцев создали копию пекинской трассы для борд-кросса

Сахалинская трасса-аналог расположилась на территории СТК «Горный воздух», стартовая зона находится на средней станции комплекса, возле кафе «Дружба».

Объект уникальный, его создатели, приглашенные специалисты, прошедшие подготовку за рубежом и имеющие опыт возведения таких трасс на крупных спортивных площадках мира, постарались соблюсти все нюансы.

Администрация «Горного воздуха» обратилась к посетителям комплекса с просьбой не проявлять чрезмерного любопытства и не портить трассу, тем более, что сотрудникам комплекса приходится обслуживать ее вручную.

В региональном министерстве спорта сообщили, что паралимпийская команда по сноуборду приступит к тренировкам вскоре после прибытия на остров 17 февраля. В составе делегации сноубордистов 12 человек, из них 1 старший тренер, 1 тренер, 1 специалист, 1 врач, остальные – спортсмены. Сборная в таком составе прежде на Сахалине не тренировалась.

Между тем, на склонах «Горного воздуха» вовсю тренируются горнолыжники-паралимпийцы. Эта делегация во главе со страшим тренером Александром Назаровым прибыла на Сахалин 11 февраля. Спортсмены уже имеют опыт тренировок на Сахалине и хорошо отзываются об условиях, созданных на «Горном воздухе». Это помогло им достичь хороших результатов на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Особенно они отмечают качество специальной заливки склонов, соответствующего мировым стандартам и наличие сухого снега, похожего по структуре на «олимпийский» снег в Пекине.

Изначально к тренировкам приступили горнолыжники Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Васильев, Алексей Микушин, Таисья Форьяш и Дарья Ищенко, а также спортсмены с нарушениями зрения Валерий Редкозубов и Иван Францев вместе со своими лидерами Германом Аграновским и Евгением Героевым, во главе со старшим тренером Натальей Брусовой. Позже ряды паралимпийцев пополнили Дмитрий Шульга, Максим Матвеев и Денис Перевозчиков.

О борд-кроссе

Суть соревнований в борд-кроссе заключается в скоростном преодолении двухкилометровой трассы, изобилующей различными усложняющими элементами – трамплинами, волнами, поворотами, сложными фигура рельефа. Причем спуск осуществляют одновременно четыре-шесть спортсменов. В командных заездах первый спортсмен должен пересечь финишную линию, и лишь после этого может стартовать второй. Нельзя намеренно создавать помехи соперникам, за это можно поплатиться дисквалификацией. Но избежать непреднамеренных контактов не удается, это добавляет зрелищности и эмоциональности соревнованиям. Дисциплина входит в программу зимних

Олимпийских игр с 2006 года.

Трасса-оригинал, на которой в нынешнем году предстоит соревноваться нашим спортсменам, действует на территории национального горнолыжного центра Пекина-202. Расположен он в горах Сяохайто, северо-западнее курорта Яньцин. Здесь проводятся соревнования в разных дисциплинах горнолыжного и паралимпийского горнолыжного спорта. Комплекс располагает семью лыжными трассами с максимальным перепадом высот 900 метров, в том числе и та, что предназначена для выступления сноубордистов в рамках предстоящей Паралимпиады-2022 .

И горнолыжники, и сноубордисты завершат тренировочный цикл на сахалинском «Горном воздухе 25 февраля». После чего они отправятся в Китай, где 4 марта стартуют крупные международные соревнования – Паралимпийские игры-2022.

К слову

«Советский Сахалин» ранее сообщал о подготовке российских спортсменов к другим крупным соревнованиям международного уровня на СТК«Горный воздух». Так, в августе 2018 года на Сахалине сборная паралимпийцев численностью более 70 человек тренировалась и проходила акклиматизацию перед Играми в Токио. Российские атлеты на выступлениях в Японии стали чемпионами.

В активе комплекса: проведение первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту, список можно продолжить.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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