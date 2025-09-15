Научившись по-корейски готовить кимчи, южносахалинцы освоили новое блюдо – чапчхе

Как известно, день рождения областной столицы бывает не только весёлым, но и вкусным. Гастрономическими блюдами уже много лет радует региональная общественная организация «Сахалинские корейцы». Благодаря ей в один из осенних праздничных дней парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина обычно окутан манящим запахом перцовой пасты и чеснока. Многие горожане стремятся поучаствовать в приготовлении кимчи – традиционного блюда уроженцев Корейского полуострова, широко известного на Дальнем Востоке России.

Однако в этом году пришедшие на праздник гости недоумевали: вместо уже подсоленных листьев пекинской капусты, смеси красного перца, чеснока и приправ участникам фестиваля корейской кухни предложили совсем другой набор продуктов. Репчатый и зелёный лук, грибные ножки, разноцветные перцы, морковь, свежие огурцы…

Такие продукты есть в любой семье. Но секрет состоял в том, что нарезанные тонкой соломкой овощи, а потом ещё и свиной фарш жарятся по отдельности на растительном масле. Потом они смешиваются с крахмальной или иной восточной лапшой, которая заливается холодной водой и варится в глубокой сковороде. Так готовится чапчхэ (в просторечии – чапче), что в переводе с корейского означает «смешанные овощи».

Пока гости фестиваля под руководством островных поваров и их помощников готовили корейское блюдо, удалось узнать, что лапша с овощами и мясом, наряду с кимчи или бибимбабом, за последние годы стала настоящим кулинарным хитом. Герои, на столе которых во время обеда или ужина стоит тарелка с чапчхэ, описываются в художественной литературе или представляются в кинофильмах и телешоу. Вот и для южносахалинцев чапчхэ теперь не только новое блюдо, но и новое слово, несущее исключительно положительные эмоции.

А что касается кимчи, то её коллективное приготовление всё же ждёт влюблённых в восточную кухню горожан: в ближайшую субботу полюбившийся мастер-класс пройдёт в Центре просвещения и культуры Республики Кореи.

Елена Белобережская.