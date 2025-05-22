В Южно-Сахалинске на Аллее журналистов в июне откроется фотовыставка островных журналистов-фронтовиков

Также запланирована подготовка эксклюзивных публикаций в средствах массовой информации. Визуальные материалы и биографические данные о коллегах-сахалинцах, воевавших за Родину, собирает региональное отделение Союза журналистов РФ. Концепцию будущей выставки его руководитель Владимир Семенчик представил мэру Сергею Надсадину. Градоначальник поддержал проект, отметив его значимость.

В общей сложности на Аллее журналистов установят 20 стендов с архивными материалами, посвящёнными мастерам слова, которые в 1941 – 1945 годах сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Некоторые из них служили военкорами в редакциях фронтовых газет. Большинство воевали в разного рода войсках в должностях от рядовых до офицерских и лишь после войны стали журналистами.

– Этот сквер приобретёт патриотическое значение и напомнит жителям и гостям города о подвигах героев. Таким образом мы сохраним память об участниках Великой Отечественной войны из числа журналистов. Это очень здорово, тем более у нас год восьмидесятилетия со дня Победы, – отметил мэр города Сергей Надсадин.

Проект получил поддержку фонда социальных инициатив «Энергия». Материалы будут по мере готовности размещаться в сообществе «Сахалинские журналисты-фронтовики».

– Я очень рад, что Сергей Александрович Надсадин поддержал наш проект, — отметил Владимир Семенчик. — Глава города с большим уважением относится к ветеранам, и среди них, как мы выяснили, было много наших коллег, которые реально воевали на фронте в окопах, получали ранения, награды, а потом создавали и развивали наши сахалинские средства массовой информации в послевоенные годы.

В рамках проекта планируется также дополнительное озеленение сквера. На месте мэр дал поручение профильным структурам проработать вопрос с высадкой цветов. Кроме того, осенью при поддержке администрации города здесь снова пройдёт акция, принять участие в которой приглашаются городские редакции. Журналисты смогут высадить «свои» деревья, разместить соответствующие таблички. Помощь в организации и приобретении посадочного материала также окажет муниципалитет.

Справка

Аллея журналистов была заложена в прошлом году по инициативе регионального отделения Союза журналистов России при поддержке администрации Южно-Сахалинска. Идея реализована в сквере севернее ул. Пуркаева и пр. Мира. Ранее территория была благоустроена за счёт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», появились пешеходные дорожки, скамейки и малые архитектурные формы.