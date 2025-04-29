В Южно-Сахалинске на линии выходят дачные автобусы

В областном центре возобновляют работу сезонные автобусные маршруты, обслуживающие СНТ. Одним из первых во вторник, 29 апреля, на линию вышел автобус № 109 ТПУ «Привокзальный» – СНТ «Тимирязевское».

Отметим, обычно сезонные маршруты начинают работу с 1 мая. Однако, учитывая, что перед СНТ «Тимирязевское» расположено кладбище, для удобства жителей в родительский день данный маршрут начнёт работу ранее установленного срока по расписанию, размещённому на официальном сайте города https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2251.

С 1 мая начнут работу:

маршрут № 106 ТПУ «Привокзальный» – Новодеревенское;

маршрут № 108 ТПУ «Привокзальный» – СНТ «Строитель», «Трансстроевец».

Продолжает функционировать круглогодичный маршрут № 22, который охватывает СНТ, расположенные в районе ул. Лермонтова и ул. Памятной.

Актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска по ссылке https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2251.

По всем вопросам работы общественного транспорта необходимо обращаться по телефону единого оператора 55-65-15 (*65-15 с мобильного, звонок бесплатный).