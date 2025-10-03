В Южно-Сахалинске начался Международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба»

Он посвящен 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В течении семи дней 12 команд из Казахстана, Китая и России будут бороться за звание сильнейшей во Дворце спорта «Кристалл» и учебно-тренировочном центре «Восток».

Такие соревнования в нашей стране проводятся второй раз. В 2024 году в Перми прошел первый международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2009 — 2010 года рождения.

В финальном матче скрестили клюшки «Сахалин» и «Ярославич» (Ярославская область). Островные хоккеисты победили со счетом 4:1. Благодаря этой виктории островной регион был выбран местом проведения второго международного турнира «Золотая шайба» среди спортсменов 2012 — 2013 года рождения.

На первом этапе матчи пройдут в двух подгруппах по круговой системе. В каждой из них по шесть команд. Затем начнутся стыковые перекрестные встречи.

Финальный матч и поединок за бронзовые медали состоятся 8 октября во Дворце спорта «Кристалл». В этот же день состоится гала-матч и торжественная церемония награждения победителей, призеров и лучших игроков турнира.

За путевку в финал соревнований в подгруппе А будут бороться «Цзямусы-1» (Хэйлунцзян), «Цзянсин» (Цзянсин), «Торпедо 2013» (Восточно-Казахстанская область), «Металлург» (Республика Хакасия), «Метеор» (Московская область), «Сахалин».

В группе В: «Цзямусы-2» (Хэйлунцзян), «Торпедо 2012» (Восточно-Казахстанская область), «Приморье» (Приморский край), «Янтарная Звезда» (Калининградская область), «Трансбункер» (Хабаровский край), «Металлург» (Нижегородская область).

Вчера в «Кристалле» состоялась торжественная церемония открытия турнира. Участников соревнований приветствовали министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов, заместитель директора департамента культуры и массового спорта Министерства спорта России Георгий Кабанов, исполнительный директор автономной некоммерческой организации Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» Константин Маргольф, депутат Государственной Думы Сергей Неверов, сенатор Российской Федерации Андрей Хапочкин.

Выступая перед участниками соревнований и многочисленными болельщиками, Константин Маргольф сказал:

— Сегодня Сахалин становится ареной настоящего праздника спорта и дружбы. Турнир «Золотая шайба» объединяет юных хоккеистов из разных регионов и стран, и именно в таких встречах рождается будущее большого спорта. Пусть каждая игра будет честной, напряженной и красивой, а победа достанется сильнейшему. Желаю всем участникам вдохновения, энергии и веры в себя, ведь на этом льду растут чемпионы завтрашнего дня!

В этот же день состоялись первые поединки в группе А. «Торпедо 2013» победила «Металлург» со счетом 4:0. «Цзянсин» и «Метеор» подарили болельщикам настоящий хоккейный триллер.

На 11-й минуте встречи хоккеисты из Московской области открыли счет в матче, а спустя 23 секунды вновь праздновали успех — 2:0. На 22-й минуте «Цзянсин» дважды огорчил голкипера «Метеора» — 2:2.

Юноши из Московской области здорово «обиделись» на столь дерзкий выпад соперника и к 29-й минуте счет на табло был 5:2 в пользу российских хоккеистов.

За 4 минуты до окончания поединка «Цзянсин» вновь огорчает соперника — 5:3. За 29 секунд до финальной серены юноши из Поднебесной сокращают счет до минимума — 5:4. Заключительное секунды встречи прошли в нервной и напряженной борьбе. К чести игроков «Метеора», они не позволили сопернику сравнять счет.

Завершал первый игровой день поединок между командами «Цзямусы-1» и «Сахалин». Первую шайбу в ворота соперника островные хоккеисты отправили спустя 68 секунд после начала встречи. Дальше больше, к восьмой минуте поединка счет был 5:0 в пользу сахалинцев. Игровое преимущество нашей команды был подавляющим, о чем красноречиво говорит финальные цифры — 20:0.

В группе В «Приморье» уступило «Янтарной Звезде» 0:9. «Трансбункер» был сильнее «Торпедо 2012» 6:2. «Металлург» уверенно переиграл «Дзямусы-2» 14:0.

В беседе с корреспондентом «Советского Сахалина» главный судья соревнований Валерий Рада поделился:

— Международный турнир «Золотая шайба» — очень важные соревнования. Отдельные сахалинские юноши, побеждавшие в этом турнире на Всероссийском уровне, сегодня играют в молодежной хоккейной лиге. Многие островитяне не помнят, а возможно и не знают, что мастер спорта международного класса СССР, олимпийский чемпион и чемпион мира, двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, четырехкратный победитель Кубка европейских чемпионов Евгений Белошейкин родился в Невельске и первые шаги к большому хоккею делал, участвуя в турнире «Золотая шайба» у нас на острове. Надеюсь, кто-то из сегодняшних участников турнира в будущем поднимется на высшую ступеньку пьедестала почета мирового первенства и олимпийских игр.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

