В Южно-Сахалинске начался  второй тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А

Игры проходят в учебно-тренировочном комплексе «Восток».

Для островной дружины этот тур по-настоящему домашний. Нашим девушкам предстоит провести по две встречи с «Локомотивом-2» (Калининградская область), «Северянкой» (Череповец) и «Амурскими Тигрицами» (Хабаровский край). Уже в дебюте чемпионат подарил сахалинским болельщикам поединок лидеров, на сегодняшний день, волейбольного марафона.

На старте чемпионата «Сахалин» одержал во Владивостоке четыре победы и все со счетом 3:0. «Северянка» в Уфе добилась такого же результата. И по праву эти дружины делили первую строчку в турнирной таблице.

Очные встречи лидеров дадут ответ, кто возглавит турнирную таблицу после второго тура. Если же быть объективным, калининградки и хабаровчанки прилетели на Сахалин не в качестве статистов.

Так, «Тигрицы» в столице Приморья одержали три победы и один раз ушли с площадки побежденными. Железнодорожницы стартовали в чемпионате менее удачно, одна победа и три поражения.

Открывал соревнования 22 октября на сахалинской земле поединок «Амурские Тигрицы» — «Северянка». Первый сет получился очень упорным. Команды шли на равных до самой концовки партии. С огромным трудом дружина из Череповца смогла склонить чашу весов в свою пользу — 26:24.

Следующие две партии прошли под диктовку «Тигриц», 25:21, 25:17 и 2:1 в матче. В зале назревала первая сенсация. И вот здесь сказался опыт и мастерство одного из лидеров чемпионата. Четвертую партию «Северянка» выигрывает 25:23. На тай-брейке дожимает «Тигриц» 15:11 и завершает матч в свою пользу со счетом 3:2.

Дебют встречи «Сахалин» — «Локомотив-2» был просто огонь. Железнодорожницы ведут 0:1, 1:2, 2:3. Немного успокоившись после первых розыгрышей, хозяйки площадки смогли навязать соперницам свою игру и вышли вперед 4:3.

Подопечные Олега Ляпугина всю партию держали комфортный разрыв в счете, который порой доходил до восьми очков и добрались до сет-бола. При счете 24:15 «Сахалин» подавал на партию. Однако соперницы показали спортивный характер и выиграли подряд три очка. И все же последнее слово было за островитянками — 25:18 и 1:0.

Начало второго сета было зеркальным отражением первого. «Тигрицы» вели 0:2, 1:3. «Сахалин» выходит вперед 4:3 и дальше просто уничтожает соперниц — 25:13.

На третью партию островитянки вышли с уверенностью, что общей победы в матче они добьются без особого туда. Другого мнения на этот счет были девушки из Хабаровска. При счете 3:6 в пользу «Тигриц» главный тренер нашей команды Олег Ляпугин берет тайм-аут.

Судя по всему, разговор состоялся серьезный. Сократив счет до 9:10, блокирующая нашей команды Валерия Шарапова делает подряд два эйса и впервые в сете сахалинки выходят вперед 11:10. Именно в этот момент произошел перелом в партии. «Сахалин» поймал игровой кураж и довел сет и матч до победного конца — 25:18 и 3:0.

Пять побед в пяти матчах чемпиона с одинаковым счетом 3:0 позволяли надеяться на то, что и в поединке с «Северянкой» островитянки будут фаворитками встречи.

Вчера состоялись вторые встречи тура. Первыми на площадку вышли «Локомотив-2» и «Амурские Тигрицы». Команды выдали очередной волейбольный триллер. Первый сет с огромным трудом выиграли хабаровчанки 19:25. Во второй и третьей партии разгорелись такие страсти, что предсказать победителя сета было просто невозможно.

И вот здесь железнодорожницы смогли показать себя с самой лучшей стороны — 25:21, 25:22 и 2:1. В четвертой партии калининградки потеряли свою игру и уступили 14:25. Судьба матча решалась на тай-брейке. «Локомотив-2» смог перезагрузиться и победил 15:11 и в матче 3:2.

Самым ожидаемым в этот вечер был поединок «Сахалин» — «Северянка». Островная команда к этому матчу подошла в роли лидера чемпионата, набрав 15 очков. Соперник имел на одно очко меньше. Победитель встречи перед днем отдыха закреплялся на первой строчке турнирной таблицы.

Начало поединка — просто огонь. «Сахалин» ведет 1:0, 2:1, 3:2. «Северянка» огрызается и вот на табло 3:5 в ее пользу. Дальше больше — 4:7. Такой расклад никак не устраивал хозяев площадки и, устав смотреть в спину соперницам, они успешно справились с ролью догоняющих — 8:9, 10:9. При счете 12:12 островитянки «убегают» вперед 14:12, 18:15, 23:19. До победы в сете оставалось сделать один шаг 24:20, тем более сахалинки подавали на партию. «Северянка» сокращает счет 24:23. Очередной розыгрыш, и диагональная Вероника Марескина приносит команде победное очко — 25:23.

Второй сет наши девушки начали превосходно — 3:1, 6:2, 7:4, 9:6. Затем произошел сбой в игре. Команда стала допускать ошибки на блоке и в атаке, счет стал меняться не в лучшую для сахалинок сторону — 9:8, 11:10, 12:11. Американские горки продолжались довольно долго — 13:12, 15:14, 16:15, 18:17. В концовке партии «Сахалин» выдал отличную серию результативных атак и смог без валидольной интриги довести сет до победного конца — 25:20 и 2:0.

В третьей решающей партии волейболистки из Череповца на порядок больше допускали невынужденных ошибок и часто не справлялись с приемом. Более того, к этим неприятным осечкам в игре прибавилась потеря подачи. В результате, несмотря на вязкую борьбу, «Сахалин» постоянно вел в счете — 4:2, 7:4, 13:11, 16:13, 18:14, 20:15, 22:18. Когда до победы в матче надо было выиграть один розыгрыш, на табло светилось 24:18, островитянки допускают серию ошибок и вот уже 24:23. И все же наши девушки показали в этот вечер, что они бойцы и настоящая команда. Соперник подает, наши принимают, короткий розыгрыш — и Дарья Федосеева пробивает блок «Северянки»: 25:23 и 3:0.

В субботу матчи второго тура возобновятся в учебно-тренировочном комплексе «Восток». В 15.30 на площадку выйдут «Северянка» и «Амурские Тигрицы». В 18.00 — «Локомотив-2» и «Сахалин». В воскресенье в 15.30 встречаются «Амурские Тигрицы» и «Локомотив-2», в 18. 00 — «Северянка» и «Сахалин».

Подводить итоги второго тура пока рано. Впереди наших девушек ждут довольно сложные поединки. Соперницы всегда против хозяек площадки играют с удвоенной энергией и азартом. Любая дружина мечтает остановить победное шествие лидера чемпионата. Сахалинским болельщикам остается надеется, что островитянки продолжат радовать их красивой, а самое главное результативной и победной игрой.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.