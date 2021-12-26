В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурсов «Благотворитель города» и «Успех года»

Традиционно в преддверии Нового года в областном центре прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодных конкурсов «Благотворитель города» и «Успех года».

Открывая церемонию, мэр Сергей Надсадин поблагодарил собравшихся за неравнодушие и существенный вклад в развитие островной столицы. Градоначальник отметил, что ответственность перед обществом и любовь к родному городу — это именно то, что отличает каждого, кто находился в этот вечер в зале.

Победителем конкурса «Благотворитель города Южно-Сахалинска 2021» в номинации «Социальный партнер» стало Сахалинское ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск». В номинации «Мастер добрых дел» — ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». В номинации «Общественное признание» (по итогам интерактивного голосования) был отмечен президент Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация брейк-данс», руководитель команды по брейк-дансу Young Bullets Crew Константин Кан. В номинации «Дебют» победила старший воспитатель МАДОУ № 39 «Радуга» Надежда Чернянская.

В номинации «Рука помощи» победителем признано ООО «Еда и культура».В номинации «Мир новых открытий» — «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператор проекта «Сахалин-1». В номинации «Спорт без границ» отметили ООО «ЛИГО-дизайн трейдинг». В номинации: «Доброе сердце» — ООО «Ветеринарный центр «Сахвет». Дипломы победителям конкурса «Успех года» вручил первый вице-мэр Андрей Ковальчук.

В рамках интерактивного проекта жителям города на сайте администрации предлагали проголосовать и определить лучший продукт, книгу, стройку, проект, признание года, любимый городской уголок, поддержать самых достойных, по мнению южносахалинцев, представителей сферы образования, медицины и спорта.

Так, в номинации «Спортсмен года» победила Дарья Будникова. «Стройкой года» стал «Дом культуры «Дальненский», ООО «Глобус-СК». В номинации «Здоровье года» одержала победу Яна Ли. «Продуктом года» было признано

«Сахалинское молоко» от производителя АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский». В номинации «Городской уголок» наградили проект Галины Грошевой «Фруктовый сад». В номинации «Книга года» было отмечен Василий Ломага за произведение «Шахтерский характер». В номинации «Признание года» — МБУДО Детская школа искусств «Этнос». В номинации «Проект года» — просветительский проект ассоциации врачей и Сахалинского портала Sakh.com «99 докторов».

Также участников вечера приветствовали и вручали награды председатель Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Дмитриев и вице-мэр Виталий Данилов, который отметил благодарственными письмами администрации Южно-Сахалинска «За участие в решении социально-значимых проблем города и активную благотворительную деятельность» компании ООО «Простор», АО «Совхоз «Тепличный», АО «Совхоз Южно-Сахалинский» и МУП «Транспортная компания» городского округа «Город Южно-Сахалинск», сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.