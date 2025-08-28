В Южно-Сахалинске наградили участников первого этапа Кубка мэра по теннису

Торжественная церемония в рамках XII Кубка мэра по теннису символично совместила в себе закрытие детского городского этапа турнира и открытие Всероссийских соревнований первой категории.

В мероприятии приняли участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, известный российский теннисист и тренер, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Турсунов, председатель Сахалинской федерации тенниса Александр Котвицкий, заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Обращаясь к участникам, Сергей Надсадин отметил, что Южно-Сахалинск сегодня по праву носит звание спортивного города. Это результат общей работы и активного развития спортивной инфраструктуры при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Благодаря комплексному подходу островная столица становится не только местом проведения значимых турниров городского и регионального уровней, но и центром притяжения звёзд спорта со всей России.

Так, в этом году особым событием для сахалинских любителей тенниса стал визит обладателя Кубка Дэвиса и победителя 14 турниров ATP Дмитрия Турсунова. Накануне он провёл серию мастер-классов для юных спортсменов, а также поделился профессиональными секретами с местными тренерами.

– Ежегодно мы видим, как сотни мальчишек и девчонок с горящими глазами осваивают корты, оттачивают своё мастерство. И что особенно радует – этот вид спорта объединяет поколения. Им активно занимаются как юные горожане, так и взрослые от 30 до 75 лет и старше. Это подтверждает: теннис – для всех, для каждого, кто любит движение и красивую игру. И ваше участие в таких масштабных спортивных соревнованиях говорит о вашей целеустремлённости, силе воли и истинной любви к спорту. Каждый из вас – уже победитель, – подчеркнул Сергей Надсадин и поздравил ребят.

Юные теннисисты показали отличный уровень подготовки. Призёров первенства города в категориях до 13 лет и до 17 лет наградили кубками, медалями и благодарственными письмами.

Также 26 августа Южно-Сахалинск принял Всероссийские соревнования первой категории с участием сильнейших юниоров со всей России. Состязания объединили более 65 теннисистов из 15 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Барнаул, Екатеринбург, Южно-Сахалинск и другие. За ходом игр следит судейская коллегия из десяти арбитров всероссийской категории, которая также проведёт обучающий семинар для местных специалистов.

Всероссийские соревнования продлятся до 31 августа. Далее, с 1 по 14 сентября, стартует взрослый этап Кубка мэра, который завершит двенадцатый по счёту турнир.

Виктор ГОРОДОВ.