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В Южно-Сахалинске нерадивые родители предстанут перед судом

Фото: tavrovskoe-r31.gosweb.gosuslugi.ru

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка с обоих родителей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил родителей 8-летней девочки о том, что в отношении них возбуждено исполнительное производство. Но родители проигнорировали решение суда о взыскании алиментов и продолжили жить в своё удовольствие, а сумма долга по алиментам при этом продолжила увеличиваться.

Судебный пристав-ис­пол­нитель составил на должников административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Согласно постановлениям мирового судьи, родители привлечены к административной ответственности и каждый получил административный арест на 10 суток.

Но отбыв наказание, должники на путь исправления не встали, мер к трудоустройству не приняли и алименты дочери не выплачивали. Сумма долга составила около 500 000 рублей.

В настоящее время в отношении родителей 8-летней сахалинки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, арест до 3-х месяцев или лишение свободы до 1 года.

Кристина ЛИПЕЦ.

 

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