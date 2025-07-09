В Южно-Сахалинске обнаружен хорошо сохранившийся фрагмент деревянного водопровода эпохи Карафуто

Как сообщили в Сахалинской коммунальной компании, на улице Бумажной на территории производственной базы СКК сейчас развернуты подготовительные работы по строительству котельной. При планировке участка ковш экскаватора извлек из земли фрагмент старого японского водопровода. Он деревянный, собран в виде трубы из шести элементов, стянутых металлическими стяжками. Три образуют одну полусферу, еще три – вторую. Похоже, у водопровода имеется и продолжение.

– Мы этот фрагмент переместили в сторону, возможно, он заинтересует музейных работников, – говорит руководитель СКК Максим Беккер. – Его можно подреставрировать, экспонат будет неплохо выглядеть. Наружный диаметр этой трубы примерно 150 – 200 мм, длина около метра. Деревянный мы прежде еще не находили. Водопровод неплохо сохранился. В некоторых случаях современные металлические трубы гораздо хуже выглядят!

Сахалинский историк, краевед Игорь Самарин, проявляющий большой интерес к периоду губернаторства Карафуто, по предоставленной фотографии фрагмента водопровода предположил:

– По виду похоже на бамбук, явно не местный, из южной Японии.

К слову

В разные годы в черте областного центра при проведении каких-либо строительных работ, связанных с перемещением грунта, извлекались японские трубы. Например, при обустройстве входной группы в парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина со стороны Компроспекта, можно было видеть части свинцового водопровода.

Владимир СЛАВИН.