В Южно-Сахалинске обновляют вывески в соответствие с требованиями дизайн-кода

В областном центре предприниматели приводят входные группы зданий в соответствие требованиям дизайн-кода. На эти цели они могут получить субсидии на возмещение затрат. Компенсировать можно до 70% расходов.

Сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески — не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп — не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий — не более 5 млн. рублей.

Новые информационный вывески установлены более чем на 130 объектах. Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж.

Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 1-5). Получить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.