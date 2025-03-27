В Южно-Сахалинске обострилась проблема с выносом грунта со строительных площадок

На улице потеплело, началось активное таяние снега, вот и проявилась хроническая городская «болячка».

– На улицу Горную без слёз смотреть невозможно, – эмоционально говорит Николай, житель 19 микрорайона. – Практически на всём своём протяжении она представляет из себя сплошной грязевой поток. Водители жалуются, что их машины каждый раз после проезда по такой дороге нужно основательно мыть, иначе оштрафуют. Но это полбеды – а как быть пешеходам? Без резиновых сапог здесь не пройти…

Николай также обращает внимание на то, что грязь колесами автомобилей выносится на улицу Комсомольскую. Здесь образуются лужи, а там, где они высыхают, дорожное полотно и тротуары покрываются глиняно-грязевой коростой. Она подсохнет, и в воздухе будут стоять пылевые облака.

Жители микрорайона связывают явление с развернувшейся масштабной стройкой у пересечения улиц Комсомольской и Горной. Здесь на большой площади строители ведут земляные работы, изымают много грунта. Как можно понять из содержания аншлага на ограждении, в этом месте строится новая школа на месте старой, № 4. Строит ООО «СЗ «Рыбоводстрой», надзор за ним осуществляет региональная госинспекция строительного надзора. Начало строительства – ноябрь прошлого года, завершение – сентябрь 2027-го.

Горожане обращают внимание на то, что тяжёлая строительная техника быстро приводит в негодность асфальтовое покрытие. Оно на этом участке Комсомольской относительно свежее, но уже всё покрыто трещинами и латками.

А вот другая горячая точка, точнее – грязевое пятно на карте областной столицы: у пересечения улиц Хабаровской и Дзержинского. Здесь, конечно, масштаб загрязнения гораздо меньше, но зато место действия – самый центр города, в двух шагах от здания правительства области! На улицу Хабаровскую от въезда-выезда на стройплощадку техника выносит грунт, и эта глина с талыми водами стекает в соответствии с ландшафтом по обочине, достаётся и тротуарам. Пешеходы вынуждены притормаживать на этом участке и преодолевать его с максимальной аккуратностью, на цыпочках. Аншлаг «рассказал», что здесь строится жилищный комплекс «Проспект». Генеральный подрядчик – ООО «Алси Строй». Начало строительства – июнь прошлого года, окончание – май 2027-го.

Ярослав САФОНОВ.