В Южно-Сахалинске обрушилось здание

Сообщение о происшествии в переулке Энергетиков, 3а поступило в дежурные службы днём 28 ноября. По предварительной информации, при заливке бетоном обрушилась часть двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека, предположительно трое находятся под завалом.

На месте работают 16 человек и 5 единиц техники, в том числе 11 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, включая кинологический расчет.

Позже число спасателей увеличили до 70 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.