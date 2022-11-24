В Южно-Сахалинске объявили имена победительниц городского конкурса «Женщина года -2022»

Южносахалинки соревновались в шести номинациях. Победителями и лауреатами конкурса стали 18 участниц — их определило экспертное жюри.

В номинации «Лидер общественного движения» первенствовала председатель местной национально-культурной автономии татар города Южно-Сахалинска, руководитель татарского ансамбля «Дуслык» Василя Хузина. Она ведет активную социальную и просветительскую деятельность, занимается возрождением и развитием национального языка, обычаев и традиций.

Лауреатами номинации стали специалист по кадрам, председатель первичной профсоюзной организации государственного автономного учреждения культуры «Сахалинское кинодосуговое объединение» Анна Свибовская и Анастасия Маслакова, учитель начальных классов ( школы №31).

В номинации «Деловая женщина» победу одержала Мария Ульянова, генеральный директор ООО «Клиника 21 век». Она член правления Южно-Сахалинского отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», активно участвует в различных благотворительных проектах и воспитывает троих детей.

Лауреатами стали Виктория Исаева, заместитель директора государственного казенного учреждения «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» и Полина Москалева, индивидуальный предприниматель, развивающий образовательный проект для инвалидов-колясочников.

Лидером в номинации «Хранительница семейного очага» признаны Татьяна Ковач, учитель русского языка и литературы лицея №2. После рождения дочери с особенностями здоровья у Татьяны Александровны появилась идея провести фотовыставку о семьях, в которых такие же дети. Цель выставки – снять завесу предубеждений, стереотипов и мифов, которые окружают семьи с детьми с синдромом Дауна.

Лауреатами стали педагог-психолог государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» Евгения Бочарникова и Ким Сун Бок, воспитатель детского сада №25 «Русалочка».

В номинации «Сестра милосердия» победу одержала Людмила Березницкая, директор государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок».

Лауреатами стали Татьяна Кравченко, заведующая Центром здоровья для детей государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» и Ксения Карпенюк, педагог-психолог государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям».

В номинации «Культура и духовность» победителем признана Надежда Гурьянова, балетмейстер высшей категории Центра народной культуры «Радуга». Она создала хореографический ансамбль «Экзотика», который под её руководством неоднократным становился победителем и лауреатом международных и российских конкурсов.

Лауреатами названы индивидуальный предприниматель Анжела Муравьева и Татьяна Легкова, инструктор по спорту МАУ «Спортивный город», председатель правления Общественного движения «Сахалинский Танцевальный Мир».

В номинации «Сердце отдаю детям» первенствовала Нажия Иванченко, учитель русского языка и литературы, заместитель директора школы № 8, «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

Лауреатами стали Полина Однодворцева, музыкальный руководитель детского сада №25 «Русалочка», преподаватель по классу скрипки детской музыкальной школа №5 и Ольга Заранок, учитель английского языка лицея №1.