В Южно-Сахалинске определены адреса и время работы ёлочных базаров

Как сообщили в мэрии областного центра, пока речь идет о местах торговли хвойными деревцами на территориях, прилегающих к действующим торговым центрам. После 8 декабря, когда пройдут соответствующие аукционы, станут известны и другие адреса на карте города, где можно будет приобрести зеленые символы Новогодья и Рождества.

Итак, вот список уже определенных елочных базаров:

у строительного гипермаркета «Зодчий» по ул. Железнодорожная, 168;

у одноименного строительного магазина по ул. Комсомольская, 247Б;

у ТЦ «ТК «Рояль», что по ул. О.А. Емельянова, 36;

у ТЦ «Рай» на проспекте Мира, 280В;

у ТЦ «Столица» по ул. Комсомольская, 259В;

у супермаркетов «Первый Семейный» по ул. Комсомольская, 249, на проспекте Мира, 192/2 и 49;

— у ТЦ «Южный» по ул. Есенина, 15А;

— у ТЦ «Сити Молл» по ул. 2-я Центральная, 1б;

— у универмага «Янтарь» на проспекте Мира, д. 229.

Помимо этого, в планировочном районе Луговое елочный базар развернется у магазина «Странник», в Ново-Александровске – у магазина «Легенда».

Сезон торговли на этих базарах откроется 15-го и продлится вплоть до 31 декабря включительно.

В прошлом году такие базары приступили к работе чуть позже – 20 декабря, и было их в общей сложности 18.

Семён РЕЧКИН.

По теме: