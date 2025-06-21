В Южно-Сахалинске определены победители четвёртого дня первенства России по тяжёлой атлетике

Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок продолжается во дворце спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске. Борьба за медали развернулась среди спортсменок в весовой категории до 81 кг, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Победительницей стала Варвара Кузьмина (Московская область), «серебро» завоевала Дарья Рябова (Алтайский край/Республика Крым), «бронза» у Лидии Соколовой (Московская область). Среди юношей лучший Илья Иудин (Владимирская область), Геворг Серобян (Крым/ДНР) расположился на втором месте, тройку лидеров замкнул Дмитрий Петров (Кемеровская область/Ставропольский край).

– Организация первенства на Сахалине – уровень чемпионатов мира, Европы. Такая же атмосфера, аура, очень всё круто сделано. Мы ещё успели побывать на сборах в Холмске, тоже всё очень понравилось. Открытие тоже было шикарное! Конкуренция во всех категориях очень серьёзная, можно стать как первым, так и пятым, – отметил тренер сборной команды Санкт-Петербурга Александр Григорьев.

Первенство России по тяжёлой атлетике в островном регионе – значимое событие для развития тяжелой атлетики в Сахалинской области, подтверждающее её статус площадки для проведения соревнований высшего ранга. Мероприятие проходит по государственной программе «Спорт России».

Соревнования продолжаться 21 – 22 июня. В воскресенье в 14.30 в супертяжелой весовой категории выступит наш земляк Глеб Отпущенников. Торжественная церемония закрытия соревнований 22 июня в 16:30.