В Южно-Сахалинске определили победителей танцевального арт-фестиваля «Заяви о себе»

В областном центре прошел финал 15 арт-фестиваля «Заяви о себе» по направлению «Танцы». Участники представили 25 номеров в разных жанрах и стилях. Организатор мероприятия – Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.

Всего в этом году на участие было подано 60 заявок. В финал прошли 25 номеров. Свои танцевальные постановки представили как начинающие исполнители, так и опытные артисты.

Танцоры соревновались в трех номинациях: сольное исполнение, дуэт, коллективное исполнение.

Все номера были поделены на три направления: народный танец, классический и современный танец.

Выступления оценивали эксперты, в число которых входят известные на Сахалине хореографы и профессионалы в области танца. Они учитывали технику исполнения, художественное оформление, артистизм и оригинальность идеи.

Победителями стали:

ЛЮБИТЕЛИ

Сольное исполнение. Современный танец:

1 место – Милена Лебедева.

2 место – Никита Долгов.

3 место – Елизавета Новокрещенных.

Дуэт. Современный танец:

1 место – «Импульс».

2 место – Анастасия Сарайкина, Пелагея Киструга.

3 место – «Flow kids».

Коллективное исполнение. Современный танец:

1 место – «KGD».

2 место – «Uniox».

3 место – «Медиам».

Коллективное исполнение. Народный танец:

1 место – «Грация».

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сольное исполнение. Современный танец:

1 место – Ярослав Кармадонов.

2 место – Маргарита Кривенко.

3 место – София Долинская.

Сольное исполнение. Народный танец:

1 место – Арина Соловьева.

Коллективное исполнение. Современный танец:

1 место – «Аритмия».

2 место – «Танцевальный проспект».

3 место – «Импульс».

Коллективное исполнение. Народный танец:

1 место – «Сахалинские искорки».

2 место – «Назани».

15-й сезон завершен, но работа не останавливается: уже в феврале 2026 года стартует 16-й сезон фестиваля. Открывать его будет направление «Театр, проза и поэзия», которое традиционно объединяет актёров, чтецов, драматургов и авторов оригинальных текстов.

Екатерина ЩЕРБАКОВА.