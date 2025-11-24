В Южно-Сахалинске определили победителей танцевального арт-фестиваля «Заяви о себе»

В областном центре прошел финал 15 арт-фестиваля «Заяви о себе» по направлению «Танцы». Участники представили 25 номеров в разных жанрах и стилях. Организатор мероприятия – Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска.
Всего в этом году на участие было подано 60 заявок. В финал прошли 25 номеров. Свои танцевальные постановки представили как начинающие исполнители, так и опытные артисты.
Танцоры соревновались в трех номинациях: сольное исполнение, дуэт, коллективное исполнение.
Все номера были поделены на три направления: народный танец, классический и современный танец.
Выступления оценивали эксперты, в число которых входят известные на Сахалине хореографы и профессионалы в области танца. Они учитывали технику исполнения, художественное оформление, артистизм и оригинальность идеи.
Победителями стали:
ЛЮБИТЕЛИ
Сольное исполнение. Современный танец:
1 место – Милена Лебедева.
2 место – Никита Долгов.
3 место – Елизавета Новокрещенных.
Дуэт. Современный танец:
1 место – «Импульс».
2 место – Анастасия Сарайкина, Пелагея Киструга.
3 место – «Flow kids».
Коллективное исполнение. Современный танец:
1 место – «KGD».
2 место – «Uniox».
3 место – «Медиам».
Коллективное исполнение. Народный танец:
1 место – «Грация».
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Сольное исполнение. Современный танец:
1 место – Ярослав Кармадонов.
2 место – Маргарита Кривенко.
3 место – София Долинская.
Сольное исполнение. Народный танец:
1 место – Арина Соловьева.
Коллективное исполнение. Современный танец:
1 место – «Аритмия».
2 место – «Танцевальный проспект».
3 место – «Импульс».
Коллективное исполнение. Народный танец:
1 место – «Сахалинские искорки».
2 место – «Назани».
15-й сезон завершен, но работа не останавливается: уже в феврале 2026 года стартует 16-й сезон фестиваля. Открывать его будет направление «Театр, проза и поэзия», которое традиционно объединяет актёров, чтецов, драматургов и авторов оригинальных текстов.
Екатерина ЩЕРБАКОВА.