В Южно-Сахалинске осенью откроется отремонтированный лечебный корпус поликлиники № 6

Зданию лечебного корпуса 35 лет, капитального ремонта не проводилось ни разу. По национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», запущенному по инициативе Президента России Владимира Путина, теперь здесь создаются комфортные условия для пациентов.

– Возможность своевременно получить необходимую медицинскую помощь – важнейшая составляющая высокого качества жизни. Поэтому мы по поручению главы государства делаем всё, чтобы жители Сахалина и Курил могли проходить регулярные обследования, наблюдаться и лечиться у квалифицированных специалистов, – сказал председатель правительства области Алексей Белик. – Будем и впредь развивать островную систему здравоохранения. Ремонтировать больницы и поликлиники, приобретать аппаратуру для диагностики и лечения, создавать условия для повышения квалификации наших медиков.

В здании расположены два отделения: стоматологическое и педиатрическое. Последнее обслуживает более 3,5 тысячи маленьких пациентов. На время ремонта врачи переехали в третий корпус городской поликлиники по улице Комарова.

– Очень ждём возвращения в отремонтированный корпус, – рассказала заведующая педиатрическим отделением поликлиники Ольга Тушкова.

Уже сняты двери, разобраны стены и перегородки, удалён кафель. Далее будут заменены инженерные коммуникации – водопровод, канализация, отопление и вентиляция. По словам представителя подрядчика Виталия Дина, будут дополнительно усилены конструкции.

Между тем, как сообщает пресс-служба правительства области, в островном регионе продолжается строительство новых объектов здравоохранения. Вскоре в Южно-Сахалинске будут открыты две новые детские поликлиники. Одна в селе Дальнем, другая – по улице Железнодорожной. Эти учреждения будут обслуживать 14 тысяч детей. Ещё одна поликлиника – для детей и взрослых – в ближайшие месяцы начнёт работу в планировочном районе Хомутово. Строительство универсальных поликлиник ведётся в Холмске и Углегорске. В последующие годы начнётся возведение медицинских объектов в Макарове и Долинске.