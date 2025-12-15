В Южно-Сахалинске открылась аллея военной техники

Она расположилась возле музейно-мемориального комплекса «Победа». Здесь представлены образцы отечественного вооружения времён Великой Отечественной войны. Когда-то они стояли на вооружении артиллерийских, воздушно-десантных и пограничных войск СССР. Образцы были демилитаризованы и подарены региону министерством обороны РФ и областным пограничным управлением ФСБ России в честь 80-летия Победы в ВОВ и над милитаристской Японией и 100-летия пограничной охраны на островах.

Всего Сахалин получил 24 единицы техники, среди которых 122-мм дивизионная гаубица 1938 года, первая отечественная торпеда с акустической системой самонаведения СЭТ-40, 85-мм дивизионная пушка Д-44 и другие.