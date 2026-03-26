В Южно-Сахалинске открылась выставка «Авангард в квадрате»

Проект уже называют событием, способным заново обозначить место региона на карте современного искусства.

Название проекта отсылает к знаковому произведению «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, но работает значительно шире: «квадрат» здесь становится метафорой — попыткой «возвести авангард в степень», переосмыслить его язык и актуализировать в реалиях XXI века.

В экспозиции представлено более 160 работ, охватывающих широкий спектр художественных практик — от живописи и графики до объектов, инсталляций и коллажа. Авторы активно выходят за пределы традиционного холста, вовлекая в художественный процесс повседневные предметы и новые материалы.

Так, Сергей Сосновцев превращает обычные стулья в арт-объекты, а молодая художница Елизавета Гусар представляет серию коллажей, вдохновлённых морской эстетикой и природными ритмами острова.

Одной из ключевых особенностей проекта стала его открытость и разнообразие. Выставка объединяет признанных мастеров, среди которых Константин Колупаев, Дё Сон Ен, Тамара Королёва, Сергей Симаков, а также представителей «новой волны».

Более двадцати авторов участвуют в подобной экспозиции впервые, что подчёркивает: современное искусство Сахалина — это не периферийное явление, а самостоятельный и активно развивающийся художественный процесс.

Экспозиция реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального министерства культуры и архивного дела по проекту «Фестиваль авангарда на Сахалине». По словам организаторов, речь идёт не просто о выставке, а о масштабном исследовании художественного процесса, в котором Сахалин предстаёт как самостоятельная точка культурного притяжения.

Посетить выставку можно до 31 мая в арт-пространстве РОСТ.

Иван ЧИРКОВ.