Четверг, 26 февраля, 2026
В Южно-Сахалинске открылась выставка «Государственные награды участников СВО»

Экспозиция в областном краеведческом музее посвящена сахалинцам и курильчанам, прошедшим боевые действия на Украине, и рассказывает истории о судьбах и подвигах девяти бойцов.

На центральном месте – личные вещи и государственные награды защитников. В том числе медали «За храбрость» I и II степени, «За укрепление боевого содружества», «Участнику специальной военной операции» гвардии ефрейтора Дмитрия Ивашина и орден Мужества младшего лейтенанта Николая Неустроева.

На стендах представлены информационные материалы о героях СВО, отдавших жизнь за Родину, Сергее Калинине, Михаиле Алексейченко, Вадиме Паршине и других.

– Главная сложность при подготовке выставки – её эмоциональная составляющая, – рассказал специалист музея Богдан Ушаков. – Чтобы собрать информацию о погибших воинах, приходится обращаться к их родным, для которых ещё это живая, открытая рана.

Над выставкой работали с конца 2025 года. Активно помогала в этом организатор волонтёрского движения «СахалинСвоихНеБросаем» Галина Хода.

На открытии выступил Николай Неустроев. В конце 2022 года он добровольно ушел на фронт. В январе 2023-го стал командиром диверсионно-разведывательной группы.

– Помнить – это обязанность живых, – говорит Николай. – Эта выставка важна, чтобы люди понимали, какие жертвы мы несём и ради чего. Мои награды – не моё личное достижение, а дань десяткам парней, с которыми мы спасли 11 бойцов из соседнего подразделения.

Во время СВО были учреждены новые награды, такие как медаль «За храбрость» I и II степени и медаль «Участнику специальной военной операции». Действующие же медали и ордена обрели новый смысл.

Выставка будет работать до 12 апреля.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

