    В Южно-Сахалинске открыли четвертую площадку для вывоза снега

    В областном центре с вечера 20 января заработал  еще один снежный полигон.

    Он расположена в северной части города, на бывшем золоотвале ТЭЦ-1, сообщает администрация Южно-Сахалинска на своем сайте.

    Эта площадка четвертая по счету и предназначена для сбора излишних осадков, выпавших во время недавней метели, с улиц и дворов Лугового, Новоалександровска и северной части города. По сведениям мэрии, на новой площадке приняли 300 машин, это порядка 5 тысяч кубометров груза. С учетом ее запуска за прошедшую ночь на полигоны вывезли 106 тысяч тонн снега.

    Сергей РЯБОВ.

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