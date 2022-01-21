В Южно-Сахалинске открыли четвертую площадку для вывоза снега

В областном центре с вечера 20 января заработал еще один снежный полигон.

Он расположена в северной части города, на бывшем золоотвале ТЭЦ-1, сообщает администрация Южно-Сахалинска на своем сайте.

Эта площадка четвертая по счету и предназначена для сбора излишних осадков, выпавших во время недавней метели, с улиц и дворов Лугового, Новоалександровска и северной части города. По сведениям мэрии, на новой площадке приняли 300 машин, это порядка 5 тысяч кубометров груза. С учетом ее запуска за прошедшую ночь на полигоны вывезли 106 тысяч тонн снега.

Сергей РЯБОВ.