В Южно-Сахалинске открыли памятник известному доктору Федору Анкудинову

В областном центре на бульваре Анкудинова состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся сахалинскому хирургу, заслуженному врачу РСФСР и почетному гражданину Южно-Сахалинска Федору Анкудинову. Автор бюста — скульптор, заслуженный художник России Владимир Чеботарев.

– Я очень рад, что в Южно-Сахалинске помнят таких ярких, выдающихся личностей, что в память о них появляются знаковые места. Федор Степанович долгое время был главным врачом городской больницы. Это большой профессионал, человек — эпоха. Все, кто его знал, отмечают, что он очень много сделал для того, чтобы вывести работу лечебного учреждения и всей системы здравоохранения области на качественно новый уровень, – сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Федор Анкудинов первым на Сахалине стал заниматься внедрением метода лазерной терапии, эндоскопической хирургии, которые сегодня получили широкое распространение. Также он был инициатором появления в городе экстренной травматологической службы. В том числе благодаря его участию было построено два новых корпуса городской больницы.

– Многие практикующие хирурги нашего города и области являются учениками Федора Степановича, и до сих пор сверяют с его подходами и опытом свои достижения. Для нас он гуру хирургии, – отметила и.о. главного врача городской больницы Елена Ясакова.