В Южно-Сахалинске открылось амбулаторно-диагностическое отделение компании «Медскан»

В новом корпусе на улице Леонова открыты двери клиники «Медскан Сахалин». Лучшие российские доктора будут лечить здесь сахалинцев и обучать островных коллег медицинским премудростям. Жители Сахалинской области будут получать услуги по полису ОМС.

Пресс-служба областного правительства сообщила: 2 августа глава региона Валерий Лимаренко открывал клинику «Медскан Сахалин». По словам руководителя островной области, запуск данного учреждения – важная стадия прогресса сахалинского здравоохранения.

Клиника соединит потенциал высококлассных специалистов с мощностями современного оборудования, станет филиалом медицинского вуза, чтобы подпитать Сахалин и Курилы кадрами.

Валерий Лимаренко признался: он хочет, чтобы сахалинцы никуда не уезжали лечиться. Для этого правительство привезло на остров компанию международного уровня «Медскан» и все её передовые технологии. Теперь в областном центре будут работать специалисты, недавно оперировавшие в столице России и Санкт-Петербурге.

Сахалинское правительство не экономило и на оборудовании: в клинике стоят самые новые аппараты, популярные на мировом рынке. В учреждении на улице Леонова будут диагностировать, лечить, реабилитировать и проводить профилактику болезней, обеспечив пациенту уход – с момента обращения к врачу и до восстановления после процедур.

Запуск амбулаторно-диагностического отделения – первый этап жизни учреждения. В октябре там заработают лаборатория, дневной стационар и реабилитационное отделение. В начале следующего года откроется круглосуточный стационар и блок медицинских операций.

Как рассказала заместитель гендиректора «Медскан» Ирина Либерман, сегодня компания представлена в 31 регионе России. В учреждениях приём пациентов ведут специалисты высокого класса, часть из которых работает в «Медскан Hadassah» – филиале израильской клиники. Представитель медиков, общаясь с журналистами, благодарила Валерия Лимаренко за поддержку проекта.

В новой клинике будет работать рентген-аппарат Shimadzu, не имеющий аналогов на Дальнем Востоке России. Сахалинцев будут обследовать доктора клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, имеющие несколько специальностей.

Приём больных на первом этапе будет вестись по двум десяткам направлений медицинской науки. Весной 2025 года в здании на Леонова будут работать уже восемьдесят врачей тридцати направлений.

Учреждение станет опорой сахалинского филиала Тихоокеанского медицинского университета. Студенты здесь получат доступ к лечебным мощностям, освоят материал при помощи нового оборудования и консультаций специалистов.

Проректор ТГМУ Сергей Лебедев утверждает, что обучение врача в аудиториях – практика позавчерашнего дня.

– Книги можно читать где угодно, – считает Лебедев. – Мы хотим открыть студентам и ординаторам возможность практиковать. Сахалин технологичен в высшей степени по диагностике, по развитию хирургии одного дня. Владивосток – большой город, но вы здесь впереди.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.

Фото пресс-службы правительства области.