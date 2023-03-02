В Южно-Сахалинске открылся центр искусственного интеллекта

В Южно-Сахалинске открылся второй на Дальнем Востоке центр искусственного интеллекта (ИИ). Его работа будет нацелена на поиск и разработку решений для улучшения ситуации в экологической и социальной сферах островного региона. Здесь, в частности, планируется создавать модели прогнозирования состояния воздуха, выявления завалов рек и незаконных свалок.

Научно-исследовательский и аналитический центр развернут на базе Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН (СКБ САМИ). Партнером в его создании выступил также Сахалинский государственный университет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что открытие Сахалинского центра ИИ – прекрасный пример совместной работы власти, бизнеса и науки. С помощью технологий искусственного интеллекта будут разработаны решения, которые положительно отразятся на экономике и качестве жизни сахалинцев и курильчан.

– Сахалинская область – достаточно продвинутый регион с точки зрения внедрения информационных технологий. Благодаря этому удалось добиться улучшений в медицинской, строительной и жилищно-коммунальной сферах, в привлечении инвестиций, оцифровав многие процессы в этих сферах, а затем систематизировав их.

И вот мы делаем еще один шаг на этом пути – открываем центр искусственного интеллекта. Он будет заниматься разработкой решений конкретных прикладных проблем. И эти решения мы сможем совмещать с технологиями, которые у нас уже активно развиваются. Например, с беспилотными летательными аппаратами, – сказал Валерий Лимаренко.

Центр по выпуску дронов открылся на Сахалине в прошлом году. Там производят беспилотники для нужд области. Совместив их с искусственным интеллектом, можно будет выявлять несанкционированные свалки, дефекты в дорожном покрытии, здания, которые требуют ремонта. Также передовые технологии планируется применять для распознавания лиц, мониторинга качества воды и воздуха и многого другого.]

– Одно из крупных направлений деятельности Сбера – AI for Good – создание ИИ-продуктов, помогающих в решении экологических, социальных и других общегуманитарных задач. Мы развиваем это направление в тесном сотрудничестве с государством и академическими кругами. Сахалинский центр ИИ, который мы сегодня открываем, – плод такого сотрудничества. Центр будет заниматься созданием новых моделей ИИ, направленных на развитие региона. Убеждена, что он станет эффективной площадкой для диалога и развития совместных проектов в этой сфере.

Со временем центр ИИ поможет вырастить новое поколение специалистов в сфере ИИ, – рассказала старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина.

– Работа центра будет сфокусирована на поиске и разработке решений на базе искусственного интеллекта, направленных на разрешение экологических и социальных проблем островного региона. Планируется, что Сахалинский центр ИИ будет заниматься разработкой моделей выявления завалов рек и незаконных свалок, а также моделей, позволяющих прогнозировать состояние воздуха в регионе, – добавил председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин.