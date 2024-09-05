В Южно-Сахалинске открылся кампус «Школы 21» – школы цифровых технологий от Сбера

В ней каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию.

Этот образовательный проект в регионе Сбер реализует совместно с правительством Сахалинской области. Кампус школы находится на втором этаже бизнес-центра «Айхор» (Леонова, 38). Два учебных кластера названы в честь знаковых объектов острова – маяка Анива и села Таранай. Дизайн общих помещений отсылает к природе Сахалина: в оформлении образы гор и морских волн сочетаются с элементами промышленного дизайна. Как и другие кампусы школы, южно-сахалинский будет открыт 24/7, что позволит каждому участнику выстроить оптимальный для себя график учёбы.

Первый отборочный «бассейн» уже проходят 50 человек. Средний возраст участников – 30 лет. Самому старшему – 56 лет. 22% участников – девушки. 50% из тех, кто подал заявку на обучение, ещё не пробовали программировать. Среди них – представители таких сфер, как медицина, промышленность, туризм, транспорт и другие.

Разный опыт и уровень владения цифровыми технологиями ускоряют обмен знаниями и делают методику «равный равному», когда каждый учится у каждого, ещё более эффективной.

Для поступления необходимо подать заявку на сайте школы 21-school.ru, пройти онлайн-игры на память и логическое мышление, а затем и отборочный «бассейн». По его результатам участники поступают на основное обучение и в комфортном для себя темпе за 1,5 – 3 года получают востребованную ИТ-профессию.