В Южно-Сахалинске открылся молодежный парк

В городском парке имени Ю. А. Гагарина открылись тематические площадки Всероссийского молодежного форума «ОстроVa» платформы Росмолодёжь.События.

Здесь пройдут практические занятия по ментальному здоровью, встречи с блогерами и знаменитыми спортсменами.

– Очень важно, чтобы у молодежи нашей области и были такие места, где можно пообщаться, обсудить вопросы развития всей страны, и в частности наших островов. А мы со своей стороны и дальше будем поддерживать, и развивать нашу молодежь в их начинаниях, – обратился к молодежи на открытии парка губернатор Валерий Лимаренко.

Атмосферная программа форума в этом году поражает своими масштабами. Кроме Молодежного парка открылась Росмолодёжь.Дача. Это уникальное пространство от Федерального агентства по делам молодёжи. С 5 по 10 августа она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. В программе встречи спортивного блогера, ультрамарафонца, триатлета Анастасии Тукмачёвой и двукратной чемпионки России, двукратная чемпионки Олимпийских игр в личной и командной сабле Яны Егорян.

– В прошлом году у нас был запрос и от участников форума, и от жителей города: им не хватило мероприятий, где можно потанцевать, послушать музыку, пообщаться. Поэтому мы придумали молодёжный парк, где состоятся выступления сахалинских артистов, показ мод, гастрономический фестиваль от местных поваров. Каждый найдёт занятия по душе, – рассказывает организатор молодёжного парка Александра Высоцкая.

Самыми первыми на площадку прибыли участники направления «Первые». Ребят сразу видно издалека. Эрнандес Романенко — из Испании. У девушки мама из России, русский — любимый язык. Она уже успела побывать в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. На Сахалин девушка приехала впервые.

– Я прочитала о форуме на сайте Росмолодёжи. Очень хотела приехать. Эмоции меня переполняют. Познакомилась с ребятами, с программой форума. Надеюсь, что у нас получится плодотворная совместная работа, – поделилась участница направления «Первые».

Алексей Швыдко впервые прилетел на Сахалин из Санкт-Петербурга. Молодой человек — постоянный участник форумов Росмолодежи, на «ОстроVах». Его больше всего заинтересовала образовательная программа «Карьера и образование».

– Я думаю, такие форумы сейчас просто необходимы. В нашей стране работает много программ для молодёжи, и в таких мероприятиях губернатор может быть ближе к людям и разговаривать на одном уровне, – добавил участник форума.

Открытие молодежного пространства сопровождалось ярким концертом и выступлением областных артистов. Хедлайнером вечера стал Женя Трофимов и музыкальная группа «Комната культуры».

Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь. События будет проходить по 11 августа. Его организаторы Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Сахалинской области.