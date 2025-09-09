В Южно-Сахалинске открылся V Дальневосточный юридический форум

В Южно-Сахалинске в пятый раз стартовал Дальневосточный юридический форум. Ключевая тема мероприятия – «Технологическая революция: глобальные и правовые вызовы».

В качестве организаторов форума выступили правительство Сахалинской области, юридическая компания «ЛексПроф» и региональная Торгово-промышленная палата. Ведущие эксперты страны в сферах права, экономики и государственного управления, руководители предприятий и организаций в своих выступлениях и дискуссиях затронут актуальные вопросы, касающиеся развития бизнеса и экономики как в островном регионе, так и на всем Дальнем Востоке.

С приветственным словом к участникам форума обратился председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. Он отметил, что V юридический форум пришелся на особенный год.

– Мы отмечаем две важные даты – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Они являются символом мужества и стойкости нашего народа, напоминают, что мы должны всеми силами защищать Родину, а также закон и правопорядок. Поэтому так важно, что наш форум, который уже стал традиционным, превратился в значимую площадку для диалога профессионалов-юристов и экспертов. Здесь обсуждаются важнейшие аспекты международного права, экономики региона, цифрового регулирования. При участии ведущих ученых страны и коллег из муниципалитетов затрагиваются вопросы организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Такие мероприятия являются действенным инструментом консолидации профессионального сообщества, повышения стандартов юридической работы, направленной на обеспечение устойчивого развития и процветания области и страны в целом, – сказал Алексей Белик.

Участники форума рассмотрят первые итоги налоговой реформы, затронут темы цифровой экономики и модернизации в промышленности, взыскания безденежных долгов, а методы снижения судебных издержек.

Одним из основных вопросов форума станет цифровая трансформация юридической сферы.

Партнером V Дальневосточного юридического форума выступает центр «Мой бизнес», оказывающий полный спектр поддержки представителям малого и среднего предпринимательства по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», который инициировал Президент России Владимир Путин.

Завершит свою работу V Дальневосточный юридический форум 10 сентября.