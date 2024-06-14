В Южно-Сахалинске на здании Чехов-центра появилась новая достопримечательность: мемориальная доска народной артистки Клары Кисенковой

Начало большого пути

«Советским разведчикам посвящается». Этот громкий заголовок статьи в номере «Советского Сахалина» от 9 мая 1968 года не мог не привлечь внимания читателя. Газета сообщала о премьере Сахалинского областного драматического театра. Творческий коллектив во главе с режиссером-постановщиком, заслуженным артистом РСФСР М. Малининым и художником И. Храпко подготовили драму в двух действиях «В стане врага» по одноименной пьесе Михаила Стадника.

Сюжет разворачивается в очень напряженное время на Курской дуге, где советские воины громили отступающих фашистов. В спектакле были заняты артисты В. Тюрин, А. Цветков, В. Денисов, заслуженный артист РСФСР Н. Шамраев, С. Коломедин, С. Цендровская.

Была в списке ролей и фамилия артистки-дебютантки – Клары Кисенковой. Она играла роль советской разведчицы Шуры, бесстрашно и самоотверженно действовавшей в самом логове врага.

Дебют состоялся блестяще, а дальше… Клара Константиновна прошла долгий, непростой, усыпанный не только розами, но и шипами творческий путь. 57 лет отдала служению Мельпомене на подмостках любимого ею сахалинского областного драматического театра, ныне носящего название «Чехов-Центр».

Мелодия яблоневых лепестков

На днях на западной стене этого исторического очага культуры в Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску памяти Клары Кисенковой. Пространство перед нею усыпали белоснежные лепестки яблонь, украшающих собой примыкающий сквер.

Звучала лирическая музыка, многочисленные поклонники и поклонницы творчества театральной примы, ее коллеги, официальные и неофициальные гости вспоминали, делились впечатлениями и переживаниями.

О ней – только в настоящем времени

Заместитель министра культуры и архивного дела Ольга Николина назвала происходящее историческим событием.

– Мы открываем мемориальную доску, посвященную человеку, который для многих зрителей стал олицетворением театра на Сахалине. Клара Константиновна – первая сахалинская обладательница национальной премии «Золотая маска», единственный человек, получивший на Дальнем востоке звание народной артистки РСФСР. Талантливейшая актриса, интересный режиссер, безупречный профессионал. Она продолжается в своих коллегах, учениках, в зрителях, успевших увидеть ее работу, и конечно – в самом театре.

Директор «Чехов-Центра» Татьяна Корнеева отметила, что хотя Клара Кисенкова ушла из жизни ещё в 2022 году, в театре принято говорить о ней в настоящем времени.

– Я всегда гордилась своей мамой, с детства, – говорит дочь актрисы Лидия Кисенкова. – «Чехов-Центр» для неё всегда на самом деле был домом, а настоящий дом оставался на втором месте. Так что сейчас мама у себя дома! Она научила меня критически относиться к себе: сама была самокритичной и привила мне это качество. А еще упорство, стремление к своей цели, и обязательно – любовь к своему делу.

Запомнился забавный эпизод из театральной жизни. В 2013 году «Чехов-Центр» поставил экспериментальный спектакль «Плывёт!», основанный на впечатлениях от реальных встреч с сахалинцами. Клара Константиновна в нём играла рыбачку на льдине. Они на пару с актрисой Лидией Шепиловой вытаскивали «на лёд» корюшку. Кто-то из зрителей, сидящих в переднем ряду, заметил, что корюшка вяленая и поделился наблюдением с соседом. Тот сразил ответом: «Так это же не простая рыбачка, а народная артистка, ей и особая рыбка полагается, как иначе?!». Мама и на самом деле была азартной рыбачкой и азартным человеком. И мне это качество передалось!

И обязательно цветы!

Торжественный момент. С мемориальной доски слетает легкое покрывало, и все собравшиеся могут видеть новую достопримечательность областной столицы.

Главный художник театра Кирилл Пискунов поделился с журналистом особенностями художественной работы над эскизом мемориальной доски:

– Для меня это новое. В самом начале работы мы с коллегами сразу договорились, что не хотим изображать Клару Константиновну в пожилом возрасте. Лучше – молодой, с ее очаровательной улыбкой. Я пересмотрел тысячи памятных досок – столицы изобилуют ими. Важно было включить в композицию символ театра – занавес. И обязательно цветы. Сахалинская продолжительная зима не дает возможности постоянно видеть живые цветы, а хочется. Так сложился образ. По разработанному и утвержденному эскизу доску изготовили петербургские скульпторы под патронажем известного исторического предприятия – Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени экспериментального завода художественного литья «Монументскульптура» имени М. Г. Манизера.

К слову, в Южно-Сахалинске представлены и другие работы, созданные при участии этого предприятия. К ним относится девятиметровый бронзовый памятник Владимиру Ленину, который был установлен на одноименной площади 6 ноября 1970 года. А 3 сентября 1980 года был открыт мемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в 1945 году. К его созданию «Монументскульптура» также имеет прямое отношение.

Церемония открытия мемориальной доски завершилась, но собравшиеся не торопились расходиться. Настолько была душевной, тёплой атмосфера…

Под мемориальной доской – небольшое море великолепных алых роз от поклонников таланта артистки Клары Кисенковой.

Справка

Клара Кисенкова родилась 30 июля 1944 года в селе Березовка Хабаровского края в семье военнослужащего. В 1947 году с родителями приехала в город Южно-Сахалинск, где окончила школу, а затем – Южно-Сахалинское педагогическое училище. В труппу островного театра она попала сразу после окончания в 1965 году Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке. За активную творческую и общественную деятельность актриса в 1976 году награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 1982 году ей присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР», в 1987 – звание «Народная артистка РСФСР». В 2002 году Кларе Кисенковой присвоено звание «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска». В декабре 2014 года получила нагрудный знак «За достижения в культуре». В 2016 году стала лауреатом специальной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Ярослав САФОНОВ.