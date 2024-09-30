В Южно-Сахалинске открывается 28-й энергетический форум «Нефть и газ Сахалина»

Открытие 28-го энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» состоится на площади перед Домом правительства. Мероприятие пройдёт со 2 по 4 октября.

В эти дни запланированы обширная деловая повестка, экспозиция нефтегазового оборудования, а также насыщенная культурная программа для всех желающих.

– Лейтмотив нынешнего энергетического форума – это «Форум для людей!». Впервые мероприятия пройдут на нескольких площадках, но в шаговой доступности друг от друга. Доступ к культурной программе будет открыт для всех жителей и гостей областной столицы. На площадке перед зданием правительства области расположены несколько павильонов. На выставке технологий и оборудования для нефтегазодобычи представят уникальную машину для тушения сложных промышленных пожаров. Уверен, это будет интересно и детям, и взрослым, – рассказал министр экономического развития региона Алексей Успенский.

Активности подготовили для посетителей разных возрастов и профессий. Школьников познакомят с нефтегазовой отраслью на тематической экспозиции. В павильоне «Сахалинской Энергии» проведут семинары для управленцев. А студенты на одной из площадок форума смогут пройти собеседование, познакомиться с будущими работодателями и попасть в кадровый резерв ведущих нефтегазовых предприятий.

Подарком для зрителей станет концерт рок-группы «Чайф», он состоится 3 октября. А в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» будет работать выставка «Россия на Дальнем Востоке».

Песня «Нефтяное королевство» Владимира Киндинова.

Исполняет Артур Дорошенко.